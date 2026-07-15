Hélio dos Anjos critica postura de Dodô com o Náutico e confirma meia fora do jogo contra o CRB

Após falta ao treinamento, técnico rebate jogador e afirma que não aceita "mentiras" no ambiente do clube

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Paulo Matheus/CNC)

O técnico Hélio dos Anjos fez duras declarações nesta quarta-feira (15) sobre a situação do meia Dodô, que vive um impasse com o Náutico após faltar a um treinamento da equipe na última semana.

Em entrevista coletiva, o comandante alvirrubro negou que o jogador tenha se ausentado por motivos de saúde, classificou a justificativa apresentada posteriormente como falsa e afirmou que o atleta "abandonou o clube".

O treinador também confirmou que o camisa 10 está fora da partida desta quinta-feira (16), contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, pela Série B.

Compra em definitivo antecedeu o impasse

A polêmica começou poucos dias depois de o Náutico anunciar que exerceria a cláusula de compra prevista em contrato para adquirir Dodô em definitivo junto ao Coimbra.

Antes disso, o meia havia recebido uma proposta do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, mas o Timbu utilizou o direito de prioridade para igualar a oferta e garantir sua permanência. Dias após o anúncio, porém, o jogador não compareceu ao treino da última quinta-feira, dando início ao impasse entre atleta e clube.

Situação entre clube e jogador

Sem esconder a insatisfação, Hélio revelou que já havia sido procurado pelo empresário de Dodô antes da partida contra o Juventude e afirmou que não aceitou qualquer possibilidade de o atleta ficar fora do jogo.

Segundo o treinador, a ausência no treinamento foi consequência da tentativa dos representantes de retirar o jogador do clube.

"Na sexta-feira, antes do jogo contra o Juventude, o empresário dele, que é meu amigo desde 1978, ligou para mim criando uma situação para o atleta não participar do jogo. Eu não dei um segundo de ousadia para isso. Na preparação do jogo, ele treinou bem, mas não gostei dele no primeiro tempo. Não entrou na área, ficou nas zonas mortas. Depois disso, ele fez um segundo tempo muito bom, acertando até uma bola na trave."

O comandante foi ainda mais incisivo ao rebater a nota divulgada por Dodô, que alegou ter sofrido um mal-estar para justificar a ausência no treinamento. Para Hélio, a justificativa não corresponde aos fatos.

"Quando foi na quinta-feira passada, ele não apareceu no treino. Eu já sabia da influência do empresário e do filho dele. Dodô abandonou o clube. Não teve problemas de saúde. Eu não trabalho com mentiras", expressou.

"Eles acharam que iam tirar o Dodô na 'mão leve', mas quando foram orientados pelo departamento jurídico, aí Dodô voltou ao treino e soltou uma nota dizendo que estava doente. Ele não esteve doente em momento algum", completou.

Fora da viagem para Maceió

Por fim, Hélio dos Anjos deixou claro que, diante de todo o episódio, o meia sequer foi relacionado para enfrentar o CRB.

"Aí você acha que eu vou levar Dodô para Maceió? Eles acharam, na minha visão, que tiravam o Dodô aqui na 'mão dura', pegando pelo braço e levando. Tentaram isso na quinta-feira. Foram orientados pelo jurídico deles para voltar aos treinos. E ele voltou, soltou uma nota que estava doente. Não esteve doente em momento algum."

Enquanto o futuro do jogador segue indefinido, a diretoria do Náutico mantém a posição de que exerceu regularmente a prioridade prevista em contrato para adquirir os direitos econômicos do atleta. Dodô, por sua vez, permanece fora das atividades relacionadas aos jogos da equipe.