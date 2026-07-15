Beto Lago: 'Presidente do Náutico defende projeto'

Presidente do Náutico, Bruno Becker (Rafael Vieira/CNC)

Rota mantida

O presidente do Náutico, Bruno Becker, fez o que muitos dirigentes evitam em momentos de crise: apareceu para falar. Sem nota oficial, sem pronunciamento preparado, mas respondendo aos questionamentos da imprensa.

É uma postura que merece registro. O problema, porém, não está apenas na disposição para falar, mas no conteúdo da mensagem. A manutenção de Hélio e Guilherme dos Anjos certamente dividiria opiniões, qualquer que fosse a decisão. Demitir ou manter teria custos esportivos e financeiros.

O ponto mais preocupante foi a defesa de um "projeto de futebol" sustentado justamente no modelo que concentra nas mãos da comissão técnica funções que deveriam pertencer à gestão do clube. Se novas contratações serão feitas, quem comandará esse processo? Hélio e Guilherme dos Anjos? Os erros acumulados nesta temporada já superam, com folga, os acertos. O Náutico deveria mudar essa rota e não manter.

A contratação de um executivo de futebol deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. Não é saudável que negociações com empresários, montagem de elenco e decisões estratégicas sigam centralizadas em quem deveria estar exclusivamente preocupado com o campo. Bruno Becker transmitiu serenidade e confiança. Um enorme contraste com a realidade de um clube mergulhado em dificuldades esportivas e financeiras.

Como o Náutico pretende fechar a temporada? De onde sairão os recursos para reforçar o elenco? E, se haverá uma reformulação – algo que era inevitável –, como o clube arcará com rescisões e indenizações? A calma do presidente fará sentido se vier acompanhada de decisões firmes. Porque, o projeto defendido pela direção produziu mais dúvidas do que resultados.



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A aprovação da Recuperação Judicial representou um passo importante para reorganizar o passivo do Náutico. Mas não resolve, por si só, os problemas do presente. Nos bastidores, cresce a preocupação com o aumento das dívidas contraídas após o início da RJ, justamente aquelas que não entram na proteção do processo e precisam ser pagas normalmente. A sustentabilidade financeira do Timbu será medida não pela capacidade de renegociar velhas dívidas, mas, principalmente, pela disciplina para não produzir novas.

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Reunião adiada

Adiada a reunião do Conselho do Sport que votaria as contas da gestão passada. Oficialmente, o motivo é que faltou resposta a uma das 28 perguntas que feitas ao Executivo sobre às demonstrações financeiras do ano passado. Nos bastidores, conselheiros veem a decisão como tentativa de ganhar tempo para assegurar quórum suficiente para a aprovação das contas. Enquanto isso, a auditoria independente deve ser concluída até o fim deste mês.



Craque pernambucano no vôlei

Quem brilha no cenário do vôlei internacional é o pernambucano Ariel Leão, de 17 anos. Jogando pelo Sub-19 do Minas Tênis Club, ele foi campeão do Torneio Internacional de Vôlei de Villa Ocampo, na província de Santa Fé, na Argentina, sendo um dos destaques da equipe. Ele é neto do radialista Pedro Luís.