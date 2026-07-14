Dispensas: Náutico anuncia de uma só vez a saída de quatro jogadores do elenco

Felipe Saraiva, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico anunciou, no fim da noite desta terça-feira (14), a saída de quatro jogadores. Não fazem mais parte do elenco o goleiro Arthur, o volante Ramon Carvalho, o meia Felipe Cardoso e o atacante Felipe Saraiva. Em coletiva durante a tarde de hoje, o presidente Bruno Becker já tinha sinalizado que mudanças iriam ocorrer para a sequência da Série B.

Dos quatro jogadores, o atacante Felipe Saraiva foi bastante utilizado no Campeonato Pernambucano. O volante Ramón Carvalho também entrou em muitos jogos do Estadual e alguns da Segundona.

O Timbu está em queda livre na competição, ocupando a 13ª posição e com um jejum de sete jogos sem saber o que é uma vitória.

O Clube Náutico Capibaribe comunica o desligamento do goleiro Arthur, do volante Ramon Carvalho, do meia Felipe Cardoso e do atacante Felipe Saraiva, que não fazem mais parte do elenco profissional.



As rescisões marcam o início de um processo de readequação do elenco… pic.twitter.com/y3v49kmSYr — Náutico (@nauticope) July 15, 2026

A reformulação deve continuar nos próximos dias, com a saída de mais atletas. Lembrando que o meia Juninho já voltou para a Ferroviária e o lateral-esquerdo Yuri Silva também não faz mais parte dos planos dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Além deles, ainda existe a indefinição em relação ao meia Dodô, que ficou fora do jogo contra o Avaí, domingo passado (12), em virtude de divergências contratuais.

Por outra lado, o Timbu contratou três jogadores até agora nessa janela de transferências: o meia Jean Carlos, o zagueiro/volante Leo Índio e o atacante Benjamín Borasi.