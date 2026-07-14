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SÉRIE B

Dispensas: Náutico anuncia de uma só vez a saída de quatro jogadores do elenco

Em queda livre na classificação da Série B, Náutico começou a reformulação do seu plantel

Marcos Leandro

Publicado: 14/07/2026 às 23:34

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Felipe Saraiva, atacante do Náutico/Rafael Vieira / CNC

Felipe Saraiva, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico anunciou, no fim da noite desta terça-feira (14), a saída de quatro jogadores. Não fazem mais parte do elenco o goleiro Arthur, o volante Ramon Carvalho, o meia Felipe Cardoso e o atacante Felipe Saraiva. Em coletiva durante a tarde de hoje, o presidente Bruno Becker já tinha sinalizado que mudanças iriam ocorrer para a sequência da Série B.

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Dos quatro jogadores, o atacante Felipe Saraiva foi bastante utilizado no Campeonato Pernambucano. O volante Ramón Carvalho também entrou em muitos jogos do Estadual e alguns da Segundona. 

O Timbu está em queda livre na competição, ocupando a 13ª posição e com um jejum de sete jogos sem saber o que é uma vitória. 

 

 

A reformulação deve continuar nos próximos dias, com a saída de mais atletas. Lembrando que o meia Juninho já voltou para a Ferroviária e o lateral-esquerdo Yuri Silva também não faz mais parte dos planos dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Além deles, ainda existe a indefinição em relação ao meia Dodô, que ficou fora do jogo contra o Avaí, domingo passado (12), em virtude de divergências contratuais.

Por outra lado, o Timbu contratou três jogadores até agora nessa janela de transferências: o meia Jean Carlos, o zagueiro/volante Leo Índio e o atacante Benjamín Borasi.

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