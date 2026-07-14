Presidente confirma desejo de Dodô em deixar o Náutico, mas garante: "Não vou liberar atleta que traga prejuízo ao clube"

O presidente alvirrubro ressaltou que o Náutico está resguardado juridicamente para manter o meia no elenco

Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

A novela sobre uma possível saída do meia Dodô segue ganhando novos capítulos dentro do Náutico. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), o presidente Bruno Becker confirmou o desejo do atleta de deixar o clube.

O presidente, porém, afirmou que o Timbu está resguardado juridicamente para o atleta seguir cumprindo seu contrato nos Aflitos. O mandatário alvirrubro aproveitou para garantir que não haverá liberação de jogador que possa trazer prejuízo ao Náutico.

“Houve, antes do jogo com o Juventude, uma sinalização muito sutil, mas para quem vive no meio do futebol a gente consegue enxergar. O atleta (Dodô) não iria para campo por estar sem cabeça, partindo dele. O atleta foi para campo. Se tem contrato, vai para campo. Posteriormente, veio a proposta e agora veio o contato do jurídico do atleta”, externou Bruno Becker.

“Está claro que o atleta não quer mais ficar no Náutico. Mais claro que isso está o Náutico, que não vai sair prejudicado. O Náutico vai exigir o cumprimento de tudo que foi estabelecido contratualmente. Não vou liberar atleta que essa liberação traga prejuízo para o Náutico. O Náutico está muito tranquilo na situação. Se precisar judicializar, a gente vai fazer”, completou.

Proposta da Coreia do Sul e opção de compra exercida pelo Náutico

O imbróglio entre o Náutico e o staff de Dodô começou a acontecer após o jogador receber uma proposta do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul. Posteriormente, o Timbu exerceu o direito de compra do atleta junto ao Coimbra Sports, no valor de R$ 800 mil, em cinco parcelas, conforme previsto em contrato.

Segundo o presidente Bruno Becker, a negociação entre os clubes vem ocorrendo normalmente, com os ruídos ocorrendo apenas na condução feita por Dodô e seus representantes.

“É preciso que se diga que, até o momento, nós não tivemos problema algum com o Coimbra. A relação entre os clubes está dentro do que a relação institucional pede. Em relação ao atleta e ao empresário. tivemos ruídos sim. O atleta está integrado, é atleta do clube. O Náutico não vai abrir mão dos direitos.”, pontuou Bruno Becker.

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