Presidente do Náutico reafirma confiança no projeto em meio à crise na Série B: "Não é momento de mudanças radicais" (Foto: Rafael Vieira/CNC)

Em meio à crise na Série B do Campeonato Brasileiro, sem vencer há sete partidas, o Náutico não deverá promover uma reformulação para a sequência da temporada. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), o presidente Bruno Becker reafirmou a confiança no projeto realizado pelo clube.

Segundo o mandatário alvirrubro, o momento não pede mudanças radicais no modelo adotado para a estrutura de futebol. Bruno Becker ainda confirmou a manutenção da atual comissão técnica e garantiu alterações no elenco.

“É um momento de insatisfação e indignação, mas é um momento que requer tomada de decisões. A gente precisa fazer mudanças. Essas decisões não passam por mudanças de projeto, mas passam por mudanças no elenco e ajustes. Não é um momento de mudanças radicais para se colocar em risco o projeto construído a médio e longo prazo”, externou o presidente.