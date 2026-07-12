Técnico do Náutico lamenta atuação contra o Avaí: "Precisamos ter mais personalidade"

Partida entre Avaí x Náutico na Série B (Fabiano Rateke/Avaí F.C)

Em meio a momento de forte pressão, o Náutico chegou ao sétimo jogo sem vitória na Série B ao ser derrotado pelo Avaí por 2 a 0, neste domingo (12), na Ressacada. O resultado agravou ainda mais a crise alvirrubra, potencializada pelo baixo desempenho.

Em entrevista coletiva após mais um revés, o técnico Guilherme dos Anjos avaliou negativamente a atuação da equipe em Santa Catarina. Segundo o comandante alvirrubro, faltou agressividade e personalidade para se fazer um jogo melhor fora de casa.

“A gente vem consistentemente saindo atrás no placar. E hoje foi um gol bisonho na nossa visão. Trouxe um problema para nós. Controlamos o jogo ofensivamente, mas fomos muito pouco agressivos no fim das contas. Criamos mais, mas não adianta de nada. Nós precisamos buscar alternativas para solucionar os nossos problemas, precisamos ter mais personalidade”, externou Guilherme dos Anjos.

“Acho que faltou um pouco de personalidade, coragem mesmo da gente atacar um pouco mais o espaço. A gente conseguia chegar por fora, mas sem lucidez nenhuma. Sem colocar uma bola na área de qualidade, sem conseguir achar esse último homem. Realmente não fomos eficientes nesse sentido, principalmente de profundidade, poderia ter sido melhor, mas também de lucidez técnica”, concluiu o treinador.

A derrota para o Avaí fez o Náutico cair para a 13ª posição na tabela da Série B, estacionando nos 21 pontos conquistados. O Timbu volta a campo nesta quinta-feira (16), quando visita o CRB.

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