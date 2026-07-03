Náutico acerta as contratações do volante Léo Índio e do atacante Borasi para a sequência da temporada

Léo Índio e Benjamín Borasi, novos reforços do Náutico (Fernando Alves / EC Juventude e Celso da Luz / Criciúma E.C. )

Vivendo momento ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico já vem ativo no mercado buscando reforços para a sequência da temporada. Após anunciar o retorno do meia Jean Carlos, o Timbu também já acertou as contratações do volante Léo Índio e do atacante Benjamín Borasi.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3), o técnico Guilherme dos Anjos confirmou a chegada dos dois reforços. O comandante alvirrubro também aproveitou para destacar as principais virtudes dos novos jogadores.“Léo Índio vem para fazer a função do lado direito e esquerdo do campo como zagueiro. Mas é um jogador que tem condições de fazer lateral e volante. É um jogador muito interessante para a nossa característica de jogo, em função da velocidade e da boa saída de bola”, externou o treinador.“Borasi é um jogador da nossa confiança. É extremamente tático, algo que a gente estava buscando”, concluiu.O argentino Benjamín Borasi chega aos Aflitos após passagem pelo San Martín Tucumán, da Argentina. Pelo clube, o atacante realizou apenas 14 jogos, marcou um gol e deu duas assistências em 2026. No futebol brasileiro, Borasi conta com passagem mais importante no Paysandu, tendo vestido também as camisas de Criciúma e São Luiz.Léo Índio, por sua vez, tem grande rodagem no futebol nacional. Com 30 anos, o jogador realizou 14 jogos na atual temporada pelo Juventude, tendo contribuído com duas assistências. O jogador defensivo também já atuou por clubes como Ponte Preta, Athletic-MG, Nova Iguaçu, Azuriz, Angra dos Reis, Itumbiara e Portuguesa-RJ.A expectativa é de que os dois atletas sejam anunciados nos próximos dias pelo Náutico. Vale lembrar que a janela de transferências extraordinária para clubes de divisões inferiores estará aberta a partir da próxima segunda-feira (6).



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