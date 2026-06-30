CBF altera horário de Náutico x Juventude devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo; confira

Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Marcada para acontecer no mesmo dia do jogo do Brasil pela Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo (5), a partida entre Náutico e Juventude precisou sofrer uma alteração em seu horário. Com a Seleção Brasileira enfrentando a Noruega às 17h, pelas oitavas de final do Mundial, a CBF alterou o horário do jogo do Timbu para 20h30.

O Náutico encara o clube gaúcho em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Inicialmente, o jogo em questão estava marcado para as 11h, mas foi modificado para o horário das 19h. Devido à proximidade com o jogo do Brasil, o duelo agora ocorrerá mais tarde, mas ainda no mesmo dia.

Vale lembrar que o jogo será o único da Segunda Divisão a ocorrer na data em questão. Os demais duelos da rodada estão divididos durante a semana, com concentração de partidas no sábado (4).

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