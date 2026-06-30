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Náutico
RETORNO

Náutico anuncia a contratação do meia Jean Carlos, que retorna ao clube após passagem marcante

O jogador de 34 anos chega aos Aflitos após rescindir contrato com a Chapecoense

Caio Antunes

Publicado: 30/06/2026 às 19:36

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Jean Carlos, novo jogador do Náutico/Divulgação / Náutico

Jean Carlos, novo jogador do Náutico (Divulgação / Náutico)

O Náutico ganhará um reforço de peso para a sequência da Série B. Nesta terça-feira (30), o clube alvirrubro anunciou a contratação do meia Jean Carlos, que retorna ao clube após passagem marcante. O jogador de 34 anos chega aos Aflitos com contrato até o final de 2027, após rescindir com a Chapecoense.

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Na primeira passagem, Jean Carlos deixou o seu nome na história do Timbu. Ao todo, foram 151 partidas com a camisa da equipe, anotando 36 gols e distribuindo 25 assistências.

O meia participou da campanha do título do Campeonato Brasileiro da Série C de 2019, além do bicampeonato pernambucano em 2021 e 2022. O jogador, inclusive, reencontrará o técnico Hélio dos Anjos e o atacante Vinícius, que estiveram em sua última passagem no clube.

Desde que deixou o Náutico, Jean “Mágico”, como era conhecido pela torcida, acumulou passagens por Ceará, Juventude, Criciúma e Chapecoense. O atleta deixou a Chape após participar de 34 jogos, marcar cinco gols e distribuir três assistências em 2026.

A abertura da janela extraordinária de transferências feita pela CBF ocorrerá no dia 6 de julho. Com isso, Jean Carlos já poderá ser inscrito a partir desta data, ficando disponível para a comissão técnica alvirrubra na sequência da Série B.

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