Náutico anuncia a contratação do meia Jean Carlos, que retorna ao clube após passagem marcante
O jogador de 34 anos chega aos Aflitos após rescindir contrato com a Chapecoense
Publicado: 30/06/2026 às 19:36
Jean Carlos, novo jogador do Náutico (Divulgação / Náutico)
O Náutico ganhará um reforço de peso para a sequência da Série B. Nesta terça-feira (30), o clube alvirrubro anunciou a contratação do meia Jean Carlos, que retorna ao clube após passagem marcante. O jogador de 34 anos chega aos Aflitos com contrato até o final de 2027, após rescindir com a Chapecoense.
Na primeira passagem, Jean Carlos deixou o seu nome na história do Timbu. Ao todo, foram 151 partidas com a camisa da equipe, anotando 36 gols e distribuindo 25 assistências.
O meia participou da campanha do título do Campeonato Brasileiro da Série C de 2019, além do bicampeonato pernambucano em 2021 e 2022. O jogador, inclusive, reencontrará o técnico Hélio dos Anjos e o atacante Vinícius, que estiveram em sua última passagem no clube.
Desde que deixou o Náutico, Jean “Mágico”, como era conhecido pela torcida, acumulou passagens por Ceará, Juventude, Criciúma e Chapecoense. O atleta deixou a Chape após participar de 34 jogos, marcar cinco gols e distribuir três assistências em 2026.
A abertura da janela extraordinária de transferências feita pela CBF ocorrerá no dia 6 de julho. Com isso, Jean Carlos já poderá ser inscrito a partir desta data, ficando disponível para a comissão técnica alvirrubra na sequência da Série B.
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