Náutico ganha reforço do artilheiro da Série D para a sequência da temporada

O atacante Kauan Maranhão retorna ao Náutico após empréstimo para o Piauí

Kauan Maranhão, atacante do Náutico, em passagem pelo Piauí (Aldo Carvalho | Piauí E.C.)

O Náutico ganhará um importante reforço ofensivo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Kauan Maranhão, que retorna de empréstimo do Piauí após a eliminação da equipe na Série D.

O jogador, aliás, retorna aos Aflitos como o artilheiro da Quarta Divisão nacional, acumulando expressivos 10 gols em 12 jogos pela competição. Emprestado ao clube piauiense para ganhar rodagem, Kauan Maranhão realizou 29 jogos e marcou 16 gols na temporada completa.

Com a eliminação precoce do Piauí, ainda na segunda fase da Série D, o atacante foi liberado para retornar ao Náutico. O atleta de 22 anos, porém, só ficará à disposição a partir da próxima segunda-feira (6), quando será aberta a janela de transferências extraordinária para as divisões inferiores.

O jovem atacante integra o elenco em meio às incertezas do Timbu na referência ofensiva. Enquanto Paulo Sérgio convive com problemas físicos que o impedem de ficar disponível, Derek não vem vivendo grande fase na posição de centroavante.

Os problemas para escalar o centroavante fizeram o técnico Hélio dos Anjos promover a estreia do jovem Luiz Cláudio, que entrou no duelo contra o Vila Nova e marcou o seu primeiro gol como profissional.

A expectativa é de que Kauan Maranhão chegue para brigar por vaga entre os titulares. Caso o clube alvirrubro não vá ao mercado para reforçar o setor, o jogador passa a ser uma das principais opções para a referência de ataque.

Trajetória de Kauan Maranhão

Cria das categorias de base do Timbu, Kauan Maranhão foi promovido ao elenco profissional em 2022, quando realizou quatro jogos e marcou um gol. Nas temporadas de 2024 e 2025, o jogador voltou a ser mais aproveitado e acumulou 21 jogos e dois gols.



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