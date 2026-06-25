Náutico encaminha a volta de Jean Carlos para a sequência da Série B
Meia de 34 anos já se despediu da Chapecoense e aguarda a assinatura do contrato para voltar a vestir a camisa alvirrubra após quatro temporadas
Publicado: 25/06/2026 às 19:09
O meia Jean Carlos em ação pelo Náutico (Tiago Caldas/CNC)
O Náutico está acertando o retorno do meia Jean Carlos, de 34 anos, após quatro temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Mathias Brasil e confirmada pelo Diario de Pernambuco. Restam apenas os trâmites finais e a assinatura do contrato para fechar a negociação.
As partes já chegaram a um acordo, e o vínculo deverá ter duração até 2027. O jogador, inclusive, já se despediu da Chapecoense, também publicando uma mensagem nas redes sociais direcionada ao clube catarinense.
A chegada de Jean representa um reforço cercado por expectativa para a sequência da Série B. Além da qualidade técnica, o meia retorna com identificação junto ao clube e torcida alvirrubra, onde viveu um dos momentos mais marcantes da carreira. Será uma das primeiras contratações do Timbu na próxima janela, que será aberta no dia 20 de julho.
Reencontro com velhos conhecidos
O retorno de Jean Carlos também marca o reencontro com nomes importantes de sua trajetória no Náutico. O meia voltará a trabalhar com os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, além de reeditar a parceria com o atacante Vinícius, um dos destaques do atual elenco alvirrubro.
Apelidado de “Mágico” pela torcida, Jean foi um dos protagonistas da campanha do Timbu na Série B de 2021. Na ocasião, a equipe brigou pelo acesso até as rodadas finais, mas acabou não conquistando a vaga na elite do futebol brasileiro.
Ao longo de sua passagem pelo clube, o camisa 10 disputou 151 partidas, tornando-se um dos jogadores mais identificados com a torcida nos últimos anos. Somou 36 gols e 25 assistências. Foi bicampeão pernambucano e conquistou uma Série C.
Jean Carlos chegará ao Náutico após defender a Chapecoense na Série A. Pelo clube catarinense, disputou 34 partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistências antes de acertar sua saída.
A experiência acumulada nas últimas temporadas pesa a favor do meia, que agora deixa a disputa do Brasileirão para reforçar o elenco alvirrubro na luta pelos objetivos da Série B.
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