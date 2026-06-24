Náutico pode perder Betão e Arnaldo para confronto contra o Goiás na Série B

Betão, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico faz a preparação para um confronto direto na Série B cercado por preocupações no departamento médico. De olho no duelo contra o Goiás, marcado para domingo (28), às 18h30, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos podem ganhar dores de cabeça para montar o sistema defensivo alvirrubro. As principais dúvidas são o zagueiro Betão e o lateral-direito Arnaldo.

Titular na última rodada, Betão atuou durante os 90 minutos, mas terminou a partida sentindo dores na região do púbis. Já Arnaldo entrou no segundo tempo na vaga de Reginaldo, porém permaneceu apenas 17 minutos em campo antes de ser substituído após sentir um problema muscular na coxa.

Os dois atletas realizaram exames e seguem sob avaliação do departamento médico. O clube aguarda os resultados para definir a situação dos jogadores e a possibilidade de utilização diante da equipe goiana.

Possível mudança na escalação

Caso Betão seja vetado, a comissão técnica precisará promover alterações importantes no setor defensivo. Uma das possibilidades é a manutenção de Igor Fernandes na zaga, função que já desempenhou em outras oportunidades. Para formar dupla com ele, os treinadores têm como opções o jovem Índio, Wanderson e Mateus Silva.

As preocupações não param por aí. Os atacantes Paulo Sérgio e Júnior Todinho seguem em tratamento de lesões musculares e também serão monitorados ao longo da semana. A dupla ainda não tem presença garantida para a partida contra o Goiás.

O confronto ganha contornos importantes para as duas equipes. O Náutico ocupa a nona colocação da Série B, com 20 pontos, apenas próximo da zona de classificação, enquanto o Goiás aparece na 12ª posição, com 18.