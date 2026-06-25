Jovem da base, Luiz Cláudio celebra primeiro gol pelo Náutico e projeta busca por espaço no elenco

O jovem de 21 anos balançou as redes contra o Vila Nova pela Série B, em seu primeiro jogo como profissional no Náutico

Luiz Cláudio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em meio à escassez de peças para a posição de centroavante, o Náutico precisou recorrer à base no duelo contra o Vila Nova. Na derrota do Timbu por 4 a 3, o jovem atacante Luiz Cláudio realizou a sua estreia pelo profissional e já mostrou ter estrela, fazendo o terceiro gol da equipe no duelo.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (25), o jovem da base alvirrubra celebrou os seus primeiros minutos na equipe principal. Luiz Cláudio também projetou a busca por espaço entre os titulares da equipe, ressaltando as suas ambições na temporada.

“A minha meta é ajudar o clube, entrar nos jogos e continuar fazendo gols. Para a gente que joga como centroavante, nós vivemos de gol. Graças a Deus na minha estreia na Série B eu pude ajudar o Náutico com gol. Infelizmente não veio a vitória, mas é muito gratificante viver esse momento”, disse Luiz Cláudio.

“A disputa pela posição é sadia, cada um buscando o seu espaço. Respeito muito o Derek e o Paulo Sérgio, são atletas que me ajudam bastante, me dão conselhos. Hélio e Guilherme (dos Anjos) fazem a escolha e eu estou aqui para trabalhar e ajudar a equipe dentro de campo. O objetivo é buscar o meu espaço sempre. Se a gente nesse mundo do futebol não buscar ser titular, a gente está no lugar errado. É isso que eu almejo, claro que respeitando os processos e as escolhas do treinador”, concluiu.

Trajetória de Luiz Cláudio

O jovem atacante de 21 anos chegou aos Aflitos na última temporada após se destacar pelo sub-20 do Sergipe. Na base alvirrubra, Luiz Cláudio realizou 16 jogos e marcou oito gols em 2025, chegando a ser o artilheiro do Campeonato Pernambucano Sub-20 na ocasião.

Neste ano, o atacante sofreu uma lesão na estreia do Timbu na Copa São Paulo de Futebol Júnior, retornando já para integrar o elenco principal. Antes de entrar pela primeira vez, Luiz já havia sido relacionado para dois compromissos anteriores do Náutico na Série B.

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