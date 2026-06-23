Náutico almeja retomar consistência defensiva para se recuperar na temporada

A equipe dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos vem de seis gols sofridos nos últimos dois jogos de Série B

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Passando por um momento ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico trabalha para retomar a consistência defensiva e voltar a vencer na competição. O Timbu vem de seis gols sofridos nos últimos dois jogos.

No empate contra o Novorizontino, a equipe foi vazada em duas ocasiões, com o ataque compensando as questões defensivas. Contra o Vila Nova, porém, a falta de efetividade da defesa foi mais evidente, resultando em quatro gols sofridos e na derrota por 4 a 3.

Considerando ainda os dois gols sofridos contra o Sport e o gol contra o Fortaleza, o time dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos acumula nove gols sofridos nos últimos quatro jogos, sem conseguir vitórias no recorte.

O último triunfo alvirrubro, aliás, ocorreu quando a equipe não foi vazada. O Náutico venceu o Cuiabá por 1 a 0, em casa, com a baliza intacta. A equipe também não sofreu gols em outras três ocasiões nesta Segundona, todas com vitórias.

Após 14 rodadas disputadas da Série B, o Timbu já acumula 18 gols sofridos. Os números contrastam com o início da temporada e com outros momentos do trabalho da atual comissão técnica, que tinha as estatísticas defensivas como grande aliada.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

