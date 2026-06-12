Após deixar o G6, Náutico se prepara para difícil sequência fora de casa na Série B
Atualmente na 7ª posição, o Náutico tenta retornar ao grupo classificatório com jogos importantes longe dos Aflitos
Publicado: 12/06/2026 às 15:57
Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)
A derrota em casa para o Fortaleza na última terça-feira (9) custou a vaga no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro para o Náutico. O Timbu, que vinha brigando na parte alta da tabela, caiu para a 7ª posição ao final da 12ª rodada, estacionando nos 19 pontos conquistados.
Buscando retornar ao grupo classificatório para os playoffs de acesso, o Timbu agora encara uma difícil sequência de jogos fora de casa. A equipe terá pelo caminho duas equipes de dentro do G6, em jogos consecutivos longe dos Aflitos.
O primeiro compromisso deste calendário já acontece neste domingo (14), quando o Náutico visita o Novorizontino, às 19h, no Jorge Ismael de Biasi. A equipe paulista ocupa a 5ª posição, com 20 pontos, transformando o duelo em um confronto direto.
Após visitar o Tigre do Vale, o Timbu engata outro jogo longe do Recife. Os alvirrubros visitarão o Vila Nova, no dia 20 de junho, em Goiânia. Antes do confronto, o clube goiano é o atual líder da Série B, com 25 pontos na tabela.
Para sobreviver a esta sequência e continuar forte na briga pelo G6, o torcedor do Náutico se apega ao bom retrospecto da equipe como visitante. Em seis jogos realizados longe de casa nesta Segundona, o Náutico conta com três vitórias, um empate e duas derrotas, ostentando a quarta melhor campanha no quesito.
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