Técnico do Náutico ressalta necessidade de bons resultados em jogos decisivos da Série B: "Pontuar contra esses adversários"

Guilherme dos Anjos endossou a atuação da equipe, mas deixou clara sua insatisfação com a derrota para o Fortaleza

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Apesar do alto volume de chances criadas, o Náutico foi derrotado pelo Fortaleza nesta terça-feira (9), por 1 a 0, em confronto direto dentro do G6 da Série B. O Timbu chegou à segunda derrota seguida na competição, colecionando mais um revés contra os principais concorrentes na briga pelo acesso.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Guilherme dos Anjos demonstrou clara insatisfação com a derrota, apesar de endossar a atuação da equipe. O comandante alvirrubro ressaltou a necessidade de o time conquistar resultados melhores nos jogos grandes da Segundona.

“O resultado foi péssimo. É relativamente surreal você não conseguir fazer o gol tendo 31 finalizações, com 11 da pequena área. Nós precisamos ser efetivos e fazer o gol. Isso está se tornando corriqueiro em jogos decisivos com relação a quem a gente está enfrentando no campeonato: São Bernardo, Sport e agora (…)”, externou Guilherme dos Anjos.

“Nós temos que entender que, se quisermos continuar pleiteando isso, temos que pontuar contra esses adversários também. Teremos dias ruins, mas não podemos aceitar enquanto grupo. Incomoda muito a nós todos, mas é o futebol. Temos que ter ciência também daquilo que vem sendo feito de positivo”, concluiu.



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