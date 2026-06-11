Náutico perde zagueiro por suspensão, mas ganha retorno de Victor Andrade contra o Novorizontino

Mateus Silva e Victor Andrade, jogadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico seguirá sem poder contar com todo o elenco à disposição no próximo compromisso da Série B. Além das questões de lesões, o Timbu não terá o zagueiro Mateus Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o jogo contra o Novorizontino.

Em compensação, o atacante Victor Andrade volta a estar disponível após também cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões. O ponta passa a ser uma alternativa ofensiva e tende a retornar entre os titulares na vaga de Júnior Todinho.

Para o lugar de Mateus Silva, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos devem trabalhar com duas possibilidades. O substituto natural é o zagueiro Wanderson, que já atuou em cinco jogos nesta Série B. Uma outra alternativa é o retorno de Igor Fernandes para a posição de zagueiro, promovendo a entrada de Yuri Silva na lateral-esquerda.

Além de Victor Andrade, o clube alvirrubro também deverá ganhar o reforço do volante Luiz Felipe. O jogador sofreu uma punição interna após agredir fisicamente o meia Felipe Redaelli, estipulada em três dias longe de atividades no clube. Caso seja reintegrado normalmente ao elenco, Luiz Felipe disputará a posição de volante com Leonai.

Situação na tabela

Após ser derrotado pelo Fortaleza e com os demais resultados da rodada, o Náutico caiu para a 7ª posição na tabela da Série B, com 19 pontos conquistados. Seu próximo adversário, o Novorizontino, é o 5º colocado com 20 pontos.

O Timbu visitará o Tigre do Vale neste domingo (14), às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O confronto direto por uma vaga no G6 será válido pela 13ª rodada da Série B.

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