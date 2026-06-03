Náutico divulga ressarcimento de parte do valor dos ingressos cobrados contra o Sport

O clube apresentou compensações para o valor cobrado da torcida visitante no clássico do último sábado (30)

Torcida do Náutico na Ilha do Retiro (Rafael Vieira / CNC)

Após as polêmicas nos bastidores envolvendo o valor cobrado nos ingressos para a torcida visitante da Ilha do Retiro, o Náutico divulgou opções de ressarcimento de parte do valor para a torcida alvirrubra. Segundo o clube, os ingressos foram cobrados pelo Sport por um preço indevido.

O público geral que foi ao Clássico dos Clássicos ganhará R$ 30 de desconto na compra de qualquer ingresso para a próxima partida da equipe, contra o Fortaleza, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Os sócios, por sua vez, terão duas opções de ressarcimento, podendo ganhar o mesmo valor de desconto para upgrade de setor no próximo jogo ou abatendo os R$ 30 na mensalidade do plano de sócio.

O serviço de comprovação está sendo executado de forma presencial na sede social do clube, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e no sábado (6), das 9h às 13h. A ação terá validade até o horário do jogo contra o Fortaleza, que ocorre na próxima terça-feira (9), às 19h.

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