Náutico divulga ressarcimento de parte do valor dos ingressos cobrados contra o Sport
O clube apresentou compensações para o valor cobrado da torcida visitante no clássico do último sábado (30)
Publicado: 03/06/2026 às 16:50
Torcida do Náutico na Ilha do Retiro (Rafael Vieira / CNC)
Após as polêmicas nos bastidores envolvendo o valor cobrado nos ingressos para a torcida visitante da Ilha do Retiro, o Náutico divulgou opções de ressarcimento de parte do valor para a torcida alvirrubra. Segundo o clube, os ingressos foram cobrados pelo Sport por um preço indevido.
O público geral que foi ao Clássico dos Clássicos ganhará R$ 30 de desconto na compra de qualquer ingresso para a próxima partida da equipe, contra o Fortaleza, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.
Os sócios, por sua vez, terão duas opções de ressarcimento, podendo ganhar o mesmo valor de desconto para upgrade de setor no próximo jogo ou abatendo os R$ 30 na mensalidade do plano de sócio.
O serviço de comprovação está sendo executado de forma presencial na sede social do clube, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e no sábado (6), das 9h às 13h. A ação terá validade até o horário do jogo contra o Fortaleza, que ocorre na próxima terça-feira (9), às 19h.
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O Náutico explica o ressarcimento do valor cobrado indevidamente no clássico do último fim de semana. O Clube reforça o compromisso de defender e assegurar os direitos do torcedor alvirrubro.— Náutico (@nauticope) June 2, 2026
A comprovação irá acontecer de forma presencial, na secretaria social, com… pic.twitter.com/QfYFRaz2oH