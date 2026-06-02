Ceará demonstra interesse na contratação de Hélio dos Anjos, do Náutico

Neste momento, uma saída do comandante do Náutico é vista como improvável

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Michael Douglas /CNC)

Ativo no mercado após demitir o técnico Mozart Santos, o Ceará demonstrou interesse na contratação de Hélio dos Anjos, do Náutico. O Vozão teria colocado o comandante alvirrubro como um dos seus principais alvos para ser o próximo técnico, mas sem negociações mais avançadas. A informação foi dada inicialmente pelo Diário do Nordeste.

Neste momento, uma eventual saída da atual comissão técnica do Timbu é vista como improvável. Ainda segundo a publicação da mídia cearense, outros nomes estão na pauta da diretoria do Ceará, que deve evoluir por um acerto nos próximos dias.

Apesar da derrota recente no clássico contra o Sport, Hélio dos Anjos, juntamente com seu filho Guilherme, ainda vive situação de grande estabilidade nos Aflitos, conquistando resultados dentro de campo e possuindo respaldo da diretoria após mais de um ano de trabalho.

Responsáveis principais pelo planejamento do futebol alvirrubro, os comandantes vivem uma situação de autonomia que foge ao contexto do futebol brasileiro, sobretudo diante da alta rotatividade de treinadores na Série B.



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