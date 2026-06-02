Náutico perde Victor Andrade por suspensão para próximo jogo na Série B

O atacante levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Sport e desfalca o Náutico para a sequência

Victor Andrade, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Buscando se recuperar da amarga derrota no clássico contra o Sport, o Náutico terá que lidar com uma perda importante em seu sistema ofensivo no próximo compromisso pela Série B. O atacante Victor Andrade levou o terceiro cartão amarelo no Clássico dos Clássicos e desfalca o Timbu contra o Fortaleza.

Titular de maneira consecutiva nos últimos quatro jogos da equipe de Hélio e Guilherme dos Anjos, o ponta cumprirá suspensão no duelo frente ao Leão do Pici, que acontece no dia 9 de junho, às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Para o seu lugar, a tendência é do retorno de Júnior Todinho ao time titular. O atacante de lado de campo vem sendo acionado no segundo tempo nos últimos jogos, chegando a acumular três participações para gol, e é homem de confiança da comissão técnica alvirrubra.

Em compensação ao desfalque de Victor Andrade, o Náutico ganhará o retorno do volante Wenderson. Peça central no meio-campo do Timbu, o jogador cumpriu suspensão contra o Leão da Ilha e voltará a ficar disponível frente ao Fortaleza.

Sendo titular absoluto durante a temporada, Wenderson deve retornar ao time na vaga de Leonai Souza, que foi o escolhido no clássico para a posição de primeiro volante.

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