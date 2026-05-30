Clássico nos tribunais: polêmica de ingressos fervem bastidores de Sport e Náutico

Torcida do Náutico (Rafael Vieira)

O Clássico dos Clássicos entre Sport e Náutico deste sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro, começou muito antes do apito inicial. O confronto coloca frente a frente duas equipes consolidadas no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e firmes na luta pelo acesso à elite. No entanto, ao longo da semana, o peso histórico da rivalidade pernambucana ganhou contornos jurídico nos bastidores, motivado por uma intensa divergência sobre o preço das entradas para a torcida visitante.

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O ponto de partida da polêmica extracampo veio do lado alvirrubro. A diretoria do Náutico acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por meio de uma Medida Inominada, contestando o valor de R$ 150,00 cobrado pelo Sport para o setor destinado aos visitantes.

O argumento do Timbu baseia-se no Manual de Competições da Série B de 2026. O regulamento estipula que o ingresso da torcida visitante não pode ultrapassar o dobro do menor valor inteiro disponibilizado para a torcida mandante. O presidente do STJD acatou o pedido do Náutico e concedeu uma decisão liminar por enxergar indícios de irregularidade na precificação do clube rubro-negro.

O contra-ataque do Leão

A resposta do Sport veio logo em seguida. O departamento jurídico do clube protocolou um recurso contra a liminar, afirmando que a Justiça Desportiva tomou a decisão com base em uma "informação incompleta".

Em nota oficial, o Leão explicou que o ingresso de R$ 60,00 citado pelo rival fazia parte de um lote promocional que expirou no dia 27 de maio. Com o fim do prazo, o menor valor inteiro disponível para os torcedores do Sport passou a ser de R$ 75,00. Dessa forma, o clube alega que os R$ 150,00 cobrados dos alvirrubros cumprem rigorosamente a exigência de ser, no máximo, o dobro do valor da entrada mandante. O Rubro-negro manifestou confiança na revisão da liminar antes da partida.

Náutico promete ressarcimento à torcida

Mesmo com o imbróglio jurídico sem um desfecho definitivo nas horas que antecedem o clássico, o Timbu tomou uma postura inédita para blindar seus torcedores. O clube convocou o público alvirrubro que vai à Ilha do Retiro a guardar os comprovantes e os bilhetes físicos.

A diretoria do Timbu garantiu que irá ressarcir a diferença de R$ 30,00, considerando que o valor correto deveria ser R$ 120,00, com base no preço promocional inicial do Sport. A compensação financeira será concedida em forma de benefício na partida contra o Fortaleza, marcada para o dia 9 de junho.

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Se você comprou ingresso para o clássico deste sábado (30), na Ilha do Retiro, guarde o comprovante de compra e o seu ingresso.



O Náutico irá ressarcir a diferença referente à cobrança indevida, no valor de R$ 30,… pic.twitter.com/qTFE2Re1lf — Náutico (@nauticope) May 30, 2026

Decisão em campo

Apesar dos holofotes estarem virados para os tribunais, a promessa dentro das quatro linhas é de um clássico fervendo. Separados por poucos pontos na tabela, quem vencer o duelo na Ilha do Retiro não apenas assegura sua permanência no G4 por mais uma rodada, mas também impõe uma importante vantagem psicológica sobre o maior rival na corrida pelo acesso.

