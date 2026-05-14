Reginaldo destaca disputa pela titularidade no Náutico: "Tinha que estar preparado"

O lateral-direito do Náutico voltou a ser titular na última rodada e entregou uma boa atuação contra o América-MG

Reginaldo, lateral-direito do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Preterido por Matheus Ribeiro no início da Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Reginaldo voltou ao time titular do Náutico na última rodada. O defensor de 33 anos foi escolhido para iniciar o jogo contra o América-MG e entregou uma boa atuação na goleada por 4 a 0, chegando a dar assistência para um dos gols.

Em entrevista coletiva, Reginaldo destacou o foco para retornar à equipe no período em que passou no banco de reservas. O experiente jogador havia disputado os seus primeiros minutos na Segundona contra o Botafogo-SP, antes da titularidade diante do Coelho.

“Foi um tempo de muito aprendizado e resiliência, ficar de fora é sempre muito ruim. Mas um período de muito preparo, eu sabia que a oportunidade iria aparecer novamente e eu tinha que estar preparado. Me preparei muito no período para aproveitar a oportunidade. E ela apareceu e pude desempenhar um bom futebol”, externou Reginaldo.

“Óbvio que quando você está na equipe e ela ganha tem um peso maior. Fico feliz, mas isso é muito trabalho. Tanto eu quanto Matheus (Ribeiro), quanto Arnaldo, temos trabalhado muito. Tenho certeza de que quem o professor escolher vai ajudar o Náutico da melhor maneira”, concluiu.

Com 10 jogos disputados na temporada pelo Timbu, Reginaldo apresenta bons números ofensivos. O lateral soma um gol e três assistências em 2026, reforçando a capacidade de contribuir no ataque alvirrubro.



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