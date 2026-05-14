Em busca de receita, Náutico e Sport participam de reunião sobre liga única na CBF

A reunião será realizada no próximo dia 25 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro

Bruno Becker, presidente do Náutico, Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Francisco Silva/DP Foto e Rafael Vieira/DP Foto)

A articulação entre clubes pernambucanos e a CBF em torno dos direitos de transmissão da Série B ganhará novidades nos próximos dias. A reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, confirmou que levará representantes de Náutico e Sport para um encontro na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A reunião será realizada no próximo dia 25 de maio.

Segundo Evandro, a reunião tratará diretamente das discussões envolvendo o futuro das ligas e os acordos comerciais relacionados à Série B do Campeonato Brasileiro. Antes disso, uma outra reunião ampla está prevista para o dia 18 de maio, reunindo clubes e dirigentes para debater o cenário atual das ligas nacionais.

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Nos bastidores, a movimentação reforça uma mudança de rota de clubes que antes estavam alinhados à Futebol Forte União (FFU). De acordo com o presidente da FPF, o Náutico teria sido beneficiado financeiramente ao optar por negociação direta, recebendo cerca de R$ 20 milhões, valor significativamente superior ao que receberia caso permanecesse vinculado ao bloco da Liga, onde, segundo ele, o montante seria inferior a R$ 3 milhões.

Evandro ainda indicou que, na visão dele, a Futebol Forte União perdeu força no atual cenário do futebol brasileiro. Sobre o Sport, porém, evitou aprofundar detalhes, ressaltando que o clube ainda possui vínculo contratual com a liga.

Pelo lado rubro-negro, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues confirmou ao Diario de Pernambuco que representantes da presidência, do Departamento Financeiro e o CEO do clube participaram de conversas junto à CBF.