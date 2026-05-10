Náutico goleia o América-MG nos Aflitos e entra no G-6 da Série B

Com dois golaços de Vinícius e erro bizarro do goleiro mineiro, Timbu superou o Coelho por 4 a 0

Dodô, meia-atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico deu o presente perfeito para sua torcida neste domingo (10) de Dia das Mães. Com autoridade e volume de jogo, o Timbu goleou o América-MG por 4 a 0, em duelo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória, construída com golaços de Vinícius (duas vezes), Wenderson e uma falha bizarra do goleiro Gustavo que resultou no gol de Dodô, levou o Alvirrubro aos 13 pontos, saltando para a quarta posição na tabela.

O confronto marcou o reencontro da dupla Hélio e Guilherme dos Anjos com o técnico Roger Silva, comandante do Coelho e ex-Sport. No campo, a resposta alvirrubra foi de domínio diante da pior defesa do campeonato, que segue como a única equipe sem vencer no torneio.

O próximo compromisso do Náutico será no sábado (16), quando o Timbu viaja até Ponta Grossa para encarar o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger.

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O JOGO

Primeiro tempo bom do Náutico, de pressão e sem abandonar a intensidade, mas o time sentiu a falta de capricho nos passes no último terço. O Timbu dominava e criava oportunidades com Victor Andrade e Derek, mas não conseguia abrir o placar e sentiu a ansiedade até, enfim, balançar as redes com um golaço. Aos 26 minutos, Wenderson tirou da marcação pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Vinícius pegar de primeira, com categoria, mandando a bola no ângulo para inaugurar o marcador.

Ainda na etapa inicial, aos 41 minutos, o zagueiro Emerson, do América-RN, foi expulso ao matar um contra-ataque alvirrubro em falta sobre Victor Andrade.

Consciente no jogo, o Timbu aproveitou a superioridade numérica e o segundo gol veio aos 49 minutos. Wenderson, em mais uma boa partida nesta Série B, avançou com liberdade e decidiu finalizar; no meio do caminho, a bola desviou, enganou o goleiro Gustavo e balançou o barbante. Náutico 2 a 0. Organizado, o time pernambucano saiu para o intervalo aplaudido.

SEGUNDO TEMPO

O Náutico voltou dos vestiários com a mesma "fome de gol", enquanto o América-MG retornou com quatro alterações de uma só vez, que não surtiram efeito. O terceiro gol alvirrubro, aos 6 minutos, nasceu de um erro crasso do goleiro Gustavo: após receber um recuo do volante Alê, o arqueiro tentou um passe de primeira e carimbou a própria trave; no rebote, a bola sobrou nos pés de Dodô, e o camisa 10 do Timbu teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.

Aos 14 minutos, Yuri Silva, em boa jogada pela esquerda, quase ampliou ao carimbar o poste. Sem reação diante do placar construído pelo Alvirrubro, o América se viu acuado em um cenário de "ataque contra defesa".

A goleada foi selada com mais um golaço do capitão Vinícius: aos 27 minutos, o camisa 7 puxou para o pé esquerdo e, de fora da área, acertou uma finalização com efeito, tirando qualquer chance de defesa para o goleiro Gustavo.

Com a vitória garantida, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos ainda aproveitaram para promover a estreia do jovem Halanzinho, de 19 anos. Um triunfo incontestável e com autoridade em casa.

NÁUTICO 4

Muriel; Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel (Auremir), Wenderson (Halanzinho) e Dodô (Júnior Todinho); Victor Andrade (Felipe Saraiva), Vinícius e Derek (Felipe Cardoso). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

AMÉRICA-MG 0

Gustavo; Nathan, Emerson e Rafael Barcelos; Jhonny (Léo Alaba), Yago Souza (Alê), Otávio, Felipe Amaral e Paulinho; Thauan (Artur) e Willian Bigode (Jhonatan Lima). Técnico: Roger Silva.

Local: Aflitos, no Recife

Horário: 16h

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Quarto Árbitro: José Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Gols: Vinícius (26'/1T e 27'/2T), Wenderson (49'/1T) e Dodô (6'/2T)

Cartões amarelos: Wenderson, Yuri Silva, (Náutico); Otávio, Rafael Barcelos, Jhonatan Lima (América-MG)

Cartão vermelho: Emerson (América-MG)

Público: 7.450

Renda: R$ 224.280,00