Náutico anuncia Daniel Neri como novo técnico da categoria sub-20

Daniel Neri, novo técnico do sub-20 do Náutico (Divulgação / CNC)

Após a saída do profissional Edson Miolo para integrar a comissão técnica do profissional no Sport, o Náutico já tem um novo treinador para a categoria sub-20. Trata-se do técnico português Daniel Neri, anunciado nesta quarta-feira (13).

O comandante europeu retorna ao futebol pernambucano após passagem marcante no Salgueiro, onde foi campeão pernambucano como treinador principal em 2020. O profissional ainda acumula títulos estaduais por Sampaio Corrêa, em 2021, e Sergipe, em 2022.Ainda colecionando passagens por Sport, Porto-PE, Flamengo-PE, América-RN, Madureira e futebol português, Daniel Neri chega com a missão de dar continuidade ao trabalho na base do Timbu, com foco na formação de atletas e na integração do projeto esportivo do clube.



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