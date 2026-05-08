Bruno Becker detalha Recuperação Judicial do Náutico e aponta novas fontes de receita

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (7), o Náutico revelou o valor da dívida que o clube precisará pagar

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Após ter o seu plano de Recuperação Judicial homologado pela Justiça de Pernambuco, na última terça-feira (5), o Náutico agora iniciará o pagamento dos débitos com os seus credores. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (7), o presidente Bruno Becker detalhou as próximas etapas da RJ e apontou novas fontes de receita para o clube iniciar a quitação das dívidas.

“O plano da recuperação foi aprovado pela Assembleia de Credores em dezembro de 2025. E o passo seguinte, naturalmente, era a homologação desse plano. No plano do Náutico, o clube prevê uma carência de pagamento. A gente não começa de imediato e é escalonado. Mas, de fato, o clube precisa buscar receita para pagar”, iniciou Becker.

“Essas despesas não vão ser pagas com essas receitas ordinárias que a gente tem. O clube precisa criar novas receitas. E como se cria: monetizando centro de treinamento, monetizando áreas da sede, monetizando espaços do próprio estádio. A gente precisa monetizar essas áreas do clube, que hoje dão prejuízo. Hoje o clube sabe exatamente quanto é o passivo, e isso é muito importante para sentar em qualquer mesa de negociações”, concluiu o presidente.

Responsável pela Recuperação Judicial do Náutico, o assessor contábil Ítalo Mendes também aproveitou a coletiva para revelar os valores aprovados no plano do Timbu. “Vai haver uma redução de toda essa dívida que vinha compondo a Recuperação Judicial, que era de R$ 153 milhões e vai para R$ 42 milhões. Isso vai ser revertido do passivo que consta no balanço do Náutico”, externou Ítalo Mendes.

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