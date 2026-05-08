Técnico do Náutico indica cautela com Paulo Sérgio e descarta Victor Andrade como titular contra o América-MG

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Tentando manter a invencibilidade construída nos últimos jogos, o Náutico recebe o América-MG neste domingo (10), às 16h, pela 8ª rodada da Série B. Para o duelo nos Aflitos, o Timbu poderá ter o retorno do centroavante Paulo Sérgio, que se recuperou de uma lesão muscular.

Em entrevista coletiva nas vésperas do jogo, o técnico Guilherme dos Anjos detalhou como chega a equipe para o desafio contra o Coelho. O comandante alvirrubro indicou cautela quanto à utilização de Paulo Sérgio e descartou uma possível entrada de Victor Andrade entre os titulares após marcar dois gols em sequência na Série B.

“Para ser muito sincero, o Victor (Andrade), para iniciar jogo, precisa melhorar muito em alguns aspectos físicos e no comportamento tático. É um atleta que está pagando um preço muito alto e precisa se desenvolver. Ele está compreendendo que precisa desse desenvolvimento e vai ter o seu espaço dentro do momento correto”, externou Guilherme dos Anjos.

“O Paulo está à disposição para treino e jogo. A gente vai entender até que ponto pode arriscar ter o Paulo em jogo ou não. É um atleta que teve uma lesão grau 2 e sofreu muito com esse ‘bater e voltar’ no ano passado. A gente tem que ter uma atenção com a forma como vamos utilizá-lo, mas o atleta já está disponível para nós”, concluiu o técnico.



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