Presidente do Náutico justifica déficit no balanço financeiro em nome do sucesso esportivo

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Entre o campo e a calculadora. O presidente do Náutico, Bruno Becker, convocou a imprensa nesta quinta-feira (7) para detalhar a "radiografia" financeira e administrativa do clube após a divulgação do balanço de 2025. Mesmo com uma receita bruta de R$ 30,8 milhões, o Timbu fechou o exercício com um déficit de R$ 18,5 milhões. Para o mandatário, no entanto, o número precisa ser analisado sob a ótica da reconstrução do protagonismo alvirrubro.

Durante a apresentação, o dirigente buscou contextualizar o resultado e afirmou que o clube precisa equilibrar responsabilidade financeira e desempenho esportivo. Segundo o mandatário, a análise isolada do resultado anual pode distorcer o planejamento de longo prazo e comprometer a competitividade da equipe dentro de campo.

“Esse é o desafio: podemos chegar no final do ano e comemorar um superávit, mas sem resultado esportivo. Isso não é o que o Náutico quer. O clube precisa ser protagonista e sair desse ciclo vicioso”, declarou Becker, ao defender uma visão mais da gestão financeira.

Para o gestor, o foco excessivo no balanço financeiro em anos anteriores prejudicou a competitividade do Náutico. "Nós conseguimos em 2024 ter o menor déficit financeiro nos últimos 10 anos. E mesmo assim, o resultado esportivo não foi satisfatório", relembrou.

A estratégia agora, segundo Becker, é retomar a coragem de investir para que o clube volte a disputar grandes objetivos. "O Náutico precisa quebrar essa lógica, esse padrão. Precisa ter a coragem de ser protagonista, isso a gente perdeu e tem que ser construído", finalizou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Melhorias no clube

Ao completar 100 dias à frente do Executivo, na última semana, o presidente listou uma série de melhorias estruturais. Entre as principais atualizações no Estádio dos Aflitos e no CT Wilson Campos, destacam-se:

Iluminação e Tecnologia: Investimento de R$ 800 mil na troca dos refletores e instalação de um novo placar eletrônico (com estreia prevista para o dia 10).

Infraestrutura no CT: Obtenção de licenças para um campo de gramado sintético e novos equipamentos para o setor de saúde e performance.

Acomodações: Reformas na cozinha, refeitório e alojamentos do hotel utilizado pelos atletas.

