Presidente do Náutico justifica déficit no balanço financeiro em nome do sucesso esportivo
Bruno Becker justifica déficit no Náutico e aponta foco no desempenho esportivo
Publicado: 07/05/2026 às 19:26
Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
Entre o campo e a calculadora. O presidente do Náutico, Bruno Becker, convocou a imprensa nesta quinta-feira (7) para detalhar a "radiografia" financeira e administrativa do clube após a divulgação do balanço de 2025. Mesmo com uma receita bruta de R$ 30,8 milhões, o Timbu fechou o exercício com um déficit de R$ 18,5 milhões. Para o mandatário, no entanto, o número precisa ser analisado sob a ótica da reconstrução do protagonismo alvirrubro.
“Esse é o desafio: podemos chegar no final do ano e comemorar um superávit, mas sem resultado esportivo. Isso não é o que o Náutico quer. O clube precisa ser protagonista e sair desse ciclo vicioso”, declarou Becker, ao defender uma visão mais da gestão financeira.
Para o gestor, o foco excessivo no balanço financeiro em anos anteriores prejudicou a competitividade do Náutico. "Nós conseguimos em 2024 ter o menor déficit financeiro nos últimos 10 anos. E mesmo assim, o resultado esportivo não foi satisfatório", relembrou.
A estratégia agora, segundo Becker, é retomar a coragem de investir para que o clube volte a disputar grandes objetivos. "O Náutico precisa quebrar essa lógica, esse padrão. Precisa ter a coragem de ser protagonista, isso a gente perdeu e tem que ser construído", finalizou.
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Melhorias no clube
Ao completar 100 dias à frente do Executivo, na última semana, o presidente listou uma série de melhorias estruturais. Entre as principais atualizações no Estádio dos Aflitos e no CT Wilson Campos, destacam-se:
Iluminação e Tecnologia: Investimento de R$ 800 mil na troca dos refletores e instalação de um novo placar eletrônico (com estreia prevista para o dia 10).
Infraestrutura no CT: Obtenção de licenças para um campo de gramado sintético e novos equipamentos para o setor de saúde e performance.
Acomodações: Reformas na cozinha, refeitório e alojamentos do hotel utilizado pelos atletas.