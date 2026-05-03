Luiz Felipe desfalca o Náutico em duelo contra o América-MG

Luiz Felipe, volante do Náutico (Vinicius Silva/CNC)

Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos terão um desfalque no meio-campo para o próximo compromisso do Náutico na Série B. O volante Luiz Felipe está fora da partida contra o América-MG, marcada para o próximo domingo (10), às 16h, nos Aflitos.

O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Antes da advertência no interior paulista, Luiz Felipe já havia sido amarelado na derrota para o São Bernardo e na vitória diante do Atlético-GO. Sem o atleta, a comissão técnica terá a semana para definir o substituto para encarar o Coelho pela 8ª rodada.

A grande expectativa gira em torno de Leonai. O volante, que se recupera de um edema na coxa esquerda, já iniciou o processo de transição física e tem chances de ser liberado pelo Departamento Médico para herdar a vaga. Caso reúna condições de jogo, ele deve ser a escolha natural de Hélio e Guilherme dos Anjos. Outras alternativas são Samuel e Ramon Carvalho.

