Após melhorar no segundo tempo, Náutico busca empate contra o Botafogo-SP fora de casa pela Série B
Com mais um gol de Victor Andrade, o Náutico empatou por 1 a 1 com a Pantera neste sábado (2), em Ribeirão Preto
Publicado: 02/05/2026 às 18:08
Completando a sequência de dois jogos seguidos como visitante pela Série B, o Náutico ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, neste sábado (2), em Ribeirão Preto. O Timbu foi para o intervalo perdendo o jogo, mas melhorou o desempenho na segunda etapa e buscou a igualdade no placar, em partida válida pela 7ª rodada. O gol alvirrubro foi marcado novamente por Victor Andrade, enquanto Everton Morelli balançou as redes pela Pantera.
Com o resultado, o Náutico ocupa momentaneamente a 6ª posição na tabela da Segundona, chegando aos 10 pontos conquistados. O próximo compromisso do Timbu será no dia 10 de maio, quando recebe o América-MG nos Aflitos.
O Botafogo-SP, por sua vez, assumiu a 9ª posição com o empate deste sábado, com 9 pontos somados. O próximo duelo da Pantera pela Série B será contra o Novorizontino, também no dia 10, atuando fora de casa.
O jogo
Em relação a escalação inicial, a grande novidade na equipe do Náutico foi a entrada de Wanderson na defesa, substituindo o lesionado Mateus Silva. O restante do time foi a base que vinha sendo utilizada no esquema de Hélio e Guilherme dos Anjos.
Com apenas nove minutos de jogo, o Timbu já sofreu o primeiro susto do confronto. Em bela jogada de Patrick Brey pelo lado esquerdo, o zagueiro Vilar apareceu na pequena área para cabecear, parando em grande defesa de Muriel. O Náutico foi equilibrando as ações após sofrer chegada importante, em um primeiro tempo marcado pela falta de intensidade das equipes até então.
A primeira etapa seguiu sem muitas emoções. O Botafogo-SP possuiu um maior controle da posse de bola, mas com dificuldades de criação. O Náutico, por sua vez, adotou uma postura de esperar o adversário e realizar uma marcação mais forte, mas com pouca soluções na parte ofensiva.
Aos 40 minutos do primeiro tempo, o placar foi destravado em Ribeirão Preto pela equipe mandante. Após cobrança de escanteio de Patrick Brey, que já havia levado perigo anteriormente, o volante Everton Morelli cabeceou com estilo, tirando do arqueiro alvirrubro e colocando o Botafogo-SP na frente no placar.
O Náutico foi para o intervalo após uma primeira etapa de pouca inspiração. Com dificuldades de se impor como visitante, o Timbu não conseguiu levar perigo real ao gol da Pantera, amargando a derrota parcial por 1 a 0.
Segundo tempo
Precisar melhorar o desempenho, a comissão técnica do Náutico retornou para o segundo tempo com alterações no lado direito da equipe. O lateral Reginaldo e o ponta Victor Andrade foram acionados. Com nove minutos, o Timbu aumentou o seu ritmo ofensivo e conseguiu finalmente levar perigo. Após posse de bola no campo de ataque, Vinícius carregou e acertou bom chute de fora da área, explodindo na trave do goleiro Jordan.
Pouco depois, as alterações do técnico Hélio dos Anjos deram resultado na prática. O lateral Reginaldo fez jogada individual pelo lado direito e cruzou na área, com a bola sobrando para Victor Andrade finalizar convicto para o fundo do gol. Após rápida melhora no desempenho, o Timbu já igualou o placar em Ribeirão Preto.
A Pantera respondeu ao empate cedido e quase voltou a frente no marcador aos 18 minutos. Em cruzamento rasteiro do lado direito, Zé Hugo desviou para o gol, obrigando defesa de alto grau de dificuldade de Muriel.
O clube alvirrubro seguiu com um bom volume ofensivo, assustando novamente com finalizações de Victor Andrade e Dodô. A segunda etapa prosseguiu com boa intensidade e chegada de ambas as equipes ao gol, deixando o placar em aberto até a reta final.
Já na marca dos 41 minutos, o Náutico perdeu a grande oportunidade de virar o jogo. Após erro na saída de bola do Botafogo-SP, Felipe Saraiva achou passe para Victor Andrade quase na pequena área. O goleador da partida, porém, concluiu mal e finalizou para fora do gol.
Ficha do jogo
Botafogo-SP: 1
Jordan, Gabriel Inocêncio, Vilar, Wallace (Gui Mariano) e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales (Rafael Gava) e Everton Morelli; Kelvin (Jefferson Nem), Zé Hugo (Maranhão) e Luizão (Guilherme Queiroz). Técnico: Cláudio Tencati
Náutico: 1
Muriel, Mateus Ribeiro (Reginaldo), Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson (Samuel) e Dodô (Ramon Carvalho); Júnior Todinho (Victor Andrade), Vinícius e Derek (Felipe Saraiva). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.
Gols: Everton Morelli (40’ / 1T), Victor Andrade (11’ / 2T)
Cartões amarelos: Gui Mariano (Botafogo-SP); Luiz Felipe (Náutico)
Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto
Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
Quarto Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosario (SP)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
