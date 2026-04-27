Athletic-MG x Náutico tem furto na cabine do VAR antes de jogo em São João del-Rei

Crime ocorreu no domingo (26) e envolveu furto de maleta com rádios e fones da arbitragem

Árbitro de Vídeo (VAR) (Fernando Torres / CBF)

A sala do VAR do Estádio Joaquim Portugal, também conhecido como Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG), teve equipamentos furtados na véspera de Athletic-MG x Náutico, pela Série B. A informação foi divulgada pela Rádio Emboabas.

O crime ocorreu na tarde do domingo (26), por volta das 13h30, e foi registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais. De acordo com as informações, criminosos arrombaram a porta de acesso à sala do VAR e levaram uma maleta pertencente à CBF.

Dentro do equipamento furtado havia um kit de comunicação utilizado pela arbitragem, incluindo rádios comunicadores, fones de ouvido e bases carregadoras.

Segundo a Polícia Militar, o estádio estava sem energia elétrica no momento da ação, fator que pode ter facilitado a invasão. A perícia técnica esteve no local para realizar os procedimentos de investigação, mas, até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A partida entre Athletic e Náutico segue mantida, embora ainda não haja confirmação sobre possíveis impactos no uso do VAR durante o jogo.

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