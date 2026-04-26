Com retornos e novos desfalques por lesão, confira a provável escalação do Náutico contra o Athletic-MG

O Náutico terá mudanças em sua equipe titular para encarar o adversário mineiro nesta segunda-feira (27)

Elenco do Náutico no CT (Rafael Vieira / CNC)

Precisando se recuperar na tabela da Série B, o Náutico visita o Athletic-MG nesta segunda-feira (27), às 19h, na Arena Sicredi. Para o jogo, válido pela 6ª rodada, a comissão técnica alvirrubra terá retornos e novos desfalques por lesão.

Com relação às novas ausências, o Timbu não terá à disposição os atacantes Juninho e Paulo Sérgio. O camisa nove alvirrubro sentiu um problema muscular contra o São Bernardo na última rodada, enquanto o ponta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial no joelho.

Em compensação, o Náutico terá os retornos do zagueiro Betão e do atacante Júnior Todinho. A dupla foi ausência nos últimos jogos da Série B e volta a ficar à disposição após treinar normalmente ao longo da semana. Todinho, inclusive, já tende a iniciar entre os titulares, segundo o próprio técnico Hélio dos Anjos.

Além dos retornos de lesão, o Timbu também ganha o reforço do volante Leonai Souza. O jogador de meio-campo cumpriu suspensão na última rodada e retornará entre os titulares no esquema da equipe.

Confira a provável escalação do Náutico contra o Athletic-MG:

Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva (Betão), Igor Fernandes e Yuri Silva; Leonai Souza, Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho (Victor Andrade) e Derek.

Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

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