Hélio dos Anjos detona relação com executivos e rebate críticas sobre poder no Náutico

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

A ausência de um executivo de futebol voltou a ser pauta no Náutico. O técnico Hélio dos Anjos defendeu a estrutura administrativa do clube e justificou sua centralidade nas decisões técnicas com críticas severas a profissionais da área, afirmando que muitos "não assumem nada" em momentos de crise. A declaração ocorre em um momento de pressão, com o Timbu tentando reagir na tabela da Série B.

Hélio não poupou palavras ao descrever suas experiências recentes com profissionais da área. Segundo o técnico, a decisão de assumir mais responsabilidades administrativas junto à diretoria passa pela falta de confiança em modelos anteriores que ele classificou como ineficientes.

"Mexe muito com as pessoas essa história de que Hélio dos Anjos manda e não trabalha com executivo. Eu trabalho, só que os últimos que trabalhei foram péssimos, horríveis. Não decidem nada, não fazem nada, numa hora como essa está debaixo da cama da mãe, não assumem nada", disparou o treinador.

Apesar das críticas, o técnico fez questão de reforçar que não é contrário à presença de um executivo de futebol, desde que haja participação efetiva e compartilhamento de responsabilidades nas decisões estratégicas do clube. Para o profissional, o problema não está na função em si, mas na postura de profissionais que, segundo sua avaliação, se afastam do protagonismo em momentos de pressão.

“Se eu tiver condições de trabalhar com esses que assumem junto com a gente, é diferente”, destacou.

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O treinador também comentou sobre a cobrança externa e a pressão constante sobre o trabalho da comissão técnica. Em tom crítico, o técnico afirmou que não depende de dirigentes para validar suas decisões no dia a dia do futebol profissional.

“No dia que eu precisar de algum profissional para me cobrar pelo meu trabalho, eu não sirvo mais para trabalhar no futebol. Eu não dependo da cobrança do diretor. Porque na hora que ele vier, vai saber sobre o que está sendo feito”, concluiu.

Cenário de pressão na Série B

O Náutico visita o Athletic-MG na 15ª colocação da tabela após cinco rodadas de Série B. O Timbu possui seis pontos conquistados, com duas vitórias e três derrotas na competição. O adversário mineiro, por sua vez, ocupa a 7ª posição e tem oito pontos somados na classificação.

