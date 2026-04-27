Athletic-MG x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 6ª rodada da Série B

Em busca de se recuperar, o Náutico visita o adversário mineiro nesta segunda-feira (27), em São João del-Rei

Dodô, meia do Náutico (Michael Douglas /CNC)

Precisando se recuperar após duas derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Athletic-MG nesta segunda-feira (27), às 19h, na Arena Sicredi, em São João del-Rei. A partida, válida pela 6ª rodada da Segundona, terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Timbu chega para o duelo após sofrer revezes para Ceará e São Bernardo, estacionando nos 6 pontos conquistados após cinco rodadas da competição. O clube alvirrubro buscará pontuar para escapar das últimas posições na tabela.

O Athletic-MG vive uma situação mais estável e enfrenta o Náutico após sofrer sua primeira derrota na Série B, diante do Novorizontino. O Esquadrão soma 8 pontos, com duas vitórias, dois empates e apenas um revés na competição.

Este será apenas o segundo encontro entre Athletic-MG e Náutico na história. No único duelo até hoje, as equipes empataram por 2 a 2, em jogo válido pela Série C de 2024, nos Aflitos.

Náutico

A comissão técnica alvirrubra terá que lidar com novas ausências por lesão no elenco. Estarão fora do duelo em Minas Gerais os atacantes Paulo Sérgio e Juninho. Enquanto o centroavante sentiu um problema muscular na última partida, o ponta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho.

Em compensação, o técnico Hélio dos Anjos ganhará os retornos do zagueiro Betão e do atacante Júnior Todinho. O defensor sofreu um problema muscular quando assumiu a vaga de titular na equipe e já treina com o elenco. Todinho, por sua vez, se recuperou de uma artroscopia no joelho e estará à disposição, provavelmente já retornando como titular na beirada de ataque.

Ainda em relação aos retornos, o Timbu também terá a volta do volante Leonai Souza, que cumpriu suspensão no duelo contra o São Bernardo. O experiente meio-campista deve reeditar a dupla ao lado de Wenderson.

Athletic

O técnico Alex de Souza terá problemas para escalar o time mineiro contra o Náutico. Ao todo, quatro titulares cumprem suspensão no duelo desta segunda-feira: os zagueiros Jhonatan e Belezi, o lateral-direito Diogo Batista e o volante Jota.

Com problemas no sistema defensivo, o Esquadrão conta com bons números no ataque para tentar superar os pernambucanos. A equipe possui um dos melhores ataques da Série B, com oito gols marcados. O destaque absoluto é o centroavante português Ronaldo Tavares, com 12 gols anotados na atual temporada, sendo cinco na Segundona.

Ficha do jogo



Athletic-MG: Luan Polli; Marcelo Henrique, Gabriel Índio, Felipe Vieira e Zeca; Ian Luccas, Gian Cabezas e Kauan Rodrigues; Bruninho, Dixon Vera e Ronaldo Tavares.

Técnico: Alex de Souza



Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva (Betão), Igor Fernandes e Yuri Silva; Leonai Souza, Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho (Victor Andrade) e Derek.

Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Horário: 19h



Competição: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei



Árbitro: Lucas Paulo Torezin(PR)

Assistentes:Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva (ambos do PR)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)



Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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