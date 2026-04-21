Náutico: Dodô reconhece protestos de torcedores, mas prega foco do elenco na reação na Série B

Dodô, meia-atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Após o protesto realizado por membros de organizada do Náutico em frente ao CT Wilson Campos, nesta terça-feira (21), o meia-atacante Dodô comentou o cenário vivido pelo clube.

Em coletiva, o camisa 10 reconheceu o direito da torcida em se manifestar, mas destacou que o grupo está voltado para a rotina de treinamentos e para a busca por resultados na Série B. O Timbu ocupa a 14ª colocação na tabela da Série B, com seis pontos conquistados, e chega em momento negativo por duas derrotas consecutivas

“Cara, os torcedores estão no direito deles, né? Nossa cabeça, nossa mente está focada no Náutico, está focada no objetivo do staff. E é isso aí”, afirmou.

Dentro de campo, Dodô reforçou que a equipe tem seguido as orientações da comissão técnica liderada por Hélio e Guilherme dos Anjos. Os atletas possuem uma semana cheia de treinamentos, antes do duelo diante do Athletic, na próxima segunda-feira (27), na Arena Sicredi.

“Nós estamos colocando tudo aquilo que nós estamos fazendo no meio da semana. O professor Hélio e o Guilherme estão propondo para nós no meio da semana, colocando o nosso jogo em prática. Pode ver que a maioria das vezes estamos mantendo a posse de bola, estamos mandando o jogo, tanto dentro da nossa casa, fora de casa também”, explicou.

Entre as reivindicações, os torcedores pediram a saída do técnico Hélio dos Anjos. Uma faixa com a mensagem “Fora Hélio Já!” foi exibida na entrada do CT.

Pontaria alvirrubra

Apesar do discurso de evolução, o atleta reconheceu que os resultados ainda não refletem o desempenho desejado, destacando a necessidade de maior efetividade, especialmente no setor ofensivo. Com apenas três gols marcados em cinco rodadas, o Náutico tem o segundo pior ataque da competição, empatado com o América-MG.

“Quando perde está tudo ruim, quando ganha está tudo bem. Mas nós estamos colocando o nosso jogo em prática, tudo aquilo que o professor vem falando para nós, colocando a bola no chão, mantendo a posse. Agora é o primeiro treinamento da semana, tem uma semana longa pela frente. Trabalhar para poder acertar no objetivo, que é o gol”, completou.

Desempenho da equipe

Por fim, Dodô reforçou a importância de manter a identidade da equipe, independentemente do local das partidas, apostando na continuidade do trabalho como caminho para a recuperação na competição.

Ao longo da temporada de 2026, o time soma cinco derrotas, sendo quatro delas atuando nos Aflitos. O desempenho recente como mandante também preocupa. Nos últimos seis jogos em casa, o Alvirrubro acumulou quatro derrotas e apenas duas vitórias, com aproveitamento de 33%.

“Nosso jogo não podemos mudar, tanto dentro de casa, fora de casa. Nós temos que dar o nosso melhor, colocar a bola no chão, como estamos vendo nos outros jogos passados. É da continuidade que as coisas boas vão acontecer na frente”, concluiu.