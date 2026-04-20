Técnico do Náutico defende desenvolvimento do trabalho e cobra mais efetividade: "Prioridade máxima"

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Perdendo pelo placar elástico de 3 a 0 para o São Bernardo, o Náutico conheceu a sua terceira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, em cinco jogos disputados. O revés nos Aflitos também veio acompanhado de uma grande frustração pela dificuldade do Timbu em traduzir em gol o alto volume ofensivo no duelo.

Após a derrota, o técnico Guilherme dos Anjos adotou um tom de cautela com o desempenho da equipe. O comandante alvirrubro pregou serenidade na sequência do desenvolvimento do trabalho, destacando a manutenção da filosofia de jogo e dando prioridade à efetividade.

“É manter a serenidade, trabalhar e entender que nós podemos ainda evoluir nesse ponto de acertar o gol. E ter tranquilidade para entender o que realmente está saindo um pouco do caminho, mas entender muito bem também aquilo que não está saindo do caminho e nós não temos que mexer simplesmente porque perdemos um jogo dentro de casa”, externou Guilherme dos Anjos.

“Fazer o gol é a prioridade máxima. Foi o maior questionamento da nossa parte, a gente não matar o adversário. É recorrente nas nossas equipes, é algo que nos incomoda e a gente tenta criar alternativas para que isso seja desenvolvido. Nós temos um time coletivamente construído para que laterais, volantes e atacantes possam chegar e fazer gol. Os atacantes que trabalham com a gente normalmente têm os melhores números nas suas temporadas. Tem um preço alto que se paga, que é marcar pressão”, concluiu o treinador.

A falta de pontaria no ataque alvirrubro ocorre em meio a decisões na escalação que causaram questionamentos nos torcedores. Recém-chegado, Derek ganhou a vaga de titular como centroavante no lugar de Paulo Sérgio, mas ainda não balançou as redes. Pela ponta de ataque, Juninho segue sendo a primeira opção em detrimento de Victor Andrade ou Felipe Saraiva no setor.

Situação na tabela

Ao fim da 5ª rodada, o Náutico ocupa a 14ª posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu possui 6 pontos conquistados, com duas vitórias e três derrotas na competição nacional. A campanha alvirrubra deixa a equipe dois pontos acima do Z4 e dois pontos abaixo do G6 da Segundona.

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