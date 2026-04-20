Náutico saiu derrotado em quatro dos últimos seis jogos nos Aflitos

No atual recorte da temporada, o Náutico possui aproveitamento de apenas 33% como mandante

Jogadores do Náutico antes de partida pela Série B nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Sofrendo a sua derrota mais dura na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico foi superado por 3 a 0 pelo São Bernardo, no último sábado (18), nos Aflitos. A partida marcou mais um resultado frustrante do Timbu atuando em casa no atual recorte da temporada.

Dos últimos seis jogos como mandante, o clube alvirrubro coleciona a expressiva marca de quatro derrotas e apenas duas vitórias, em um aproveitamento total de 33%.

Além da derrota para o Tigre do ABC, o Náutico já havia sofrido um placar elástico para o Sport, também por 3 a 0, ainda pela final do Campeonato Pernambucano.

Completando os revezes como mandante, o Timbu também foi superado pelo Retrô, ainda na primeira fase do Estadual, e pelo Criciúma, na estreia da Série B. As únicas vitórias no recorte ocorreram para o Santa Cruz, na semifinal do Pernambucano, e para a Ponte Preta, na 3ª rodada da Segundona.

No recorte de seis jogos em questão, os alvirrubros ainda possuem margem contundente de saldo de gols negativos. A equipe marcou apenas três gols (média de 0,5 por jogo) e foi vazada em oito ocasiões, com saldo total negativo de cinco.

Antes da má fase atuando nos Aflitos, o Náutico iniciou a temporada vencendo os dois primeiros jogos diante do seu torcedor, com triunfos sobre o Maguary e o Sport.

Levando em conta todo o ano de 2026, o aproveitamento alvirrubro melhora, mas ainda passa longe de demonstrar a força do seu estádio. Ao todo, foram quatro vitórias e quatro derrotas nos Aflitos, contando com um aproveitamento de 50%.

Jogos do Náutico como mandante em 2026:



Náutico 2 x 0 Maguary – 1ª fase do PE

Náutico 4 x 0 Sport – 1ª fase do PE

Náutico 0 x 1 Retrô – 1ª fase do PE

Náutico 2 x 0 Santa Cruz – Semifinal do PE

Náutico 0 x 3 Sport – Final do PE

Náutico 0 x 1 Criciúma – 1ª rodada da Série B

Náutico 1 x 0 Ponte Preta – 3ª rodada da Série B

Náutico 0 x 3 São Bernardo – 5ª rodada da Série B

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