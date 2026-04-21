Organizada do Náutico protesta em frente ao CT e cobra saída do técnico Hélio dos Anjos

Manifestação ocorreu na chegada dos jogadores ao CT Wilson Campos, com cobranças por melhores resultados na Série B

Torcida organizada do Náutico protesta em frente ao CT Wilson Campos (Reprodução/ X / Hathos Rildo)

A principal torcida organizada do Náutico realizou um protesto nesta terça-feira (21), em frente ao CT Wilson Campos, no bairro da Guabiraba, antes do início do treinamento da equipe. A manifestação ocorreu no momento da chegada dos atletas ao centro de treinamento e foi marcada por cobranças diretas ao elenco e à comissão técnica.

Entre as reivindicações, os torcedores pediram a saída do técnico Hélio dos Anjos. Uma faixa com a mensagem “Fora Hélio Já!” foi exibida na entrada do CT.

O clube, inclusive, já temia a realização do protesto desde a segunda-feira (20) e reforçou a segurança no CT tanto no dia anterior quanto nesta terça (21), como medida preventiva diante da mobilização dos torcedores.

Momento do Náutico

O Náutico ocupa a 14ª colocação na tabela da Série B, com seis pontos conquistados, e chega em momento negativo por duas derrotas consecutivas, diante de Ceará e São Bernardo. Ao longo da temporada de 2026, o time soma cinco derrotas, sendo quatro delas atuando nos Aflitos.

O desempenho recente como mandante também preocupa. Nos últimos seis jogos em casa, o Alvirrubro acumulou quatro derrotas e apenas duas vitórias, com aproveitamento de 33%.

No setor ofensivo, o desempenho é outro ponto crítico. Com apenas três gols marcados em cinco rodadas, o Náutico tem o segundo pior ataque da competição, empatado com o América-MG.

Próximo jogo

A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (27), às 19h, contra o Athletic Club, na Arena Sicredi, em confronto válido pela sexta rodada da Série B.

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