Náutico iniciará obras de iluminação nos Aflitos e detalha prazos para a conclusão

Em parceria com a patrocinadora master do clube, o Náutico modernizará o sistema de iluminação do estádio

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. ( Rafael Vieira)

Em acordo previsto na renovação de contrato com a sua patrocinadora master, a Esportes da Sorte, o Náutico iniciará as obras de iluminação do estádio dos Aflitos. O clube, por meio de comunicado oficial, estipulou o prazo para a conclusão da instalação do sistema de luzes em LED no estádio.

Segundo o Timbu, as obras terão início no dia 20 de abril (segunda-feira), dois dias após o duelo contra o São Bernardo pela Série B, que deverá ser o último com o atual sistema de refletores dos Aflitos.

A expectativa do clube é de que a iluminação já esteja pronta para o compromisso seguinte da equipe em casa pela Segundona, no dia 8 de maio, contra o América-MG. Até lá, o clube alvirrubro realizará dois jogos seguidos como visitante na competição nacional, nos dias 25 de abril e 2 de maio.

“É mais um projeto estruturante advindo da negociação de naming rights do Estádio Esportes da Sorte Aflitos, onde buscamos melhorar toda a infraestrutura da nossa casa. A melhoria impacta diretamente a experiência do torcedor, além de qualificar as condições para atletas e transmissões”, comentou o diretor-geral do Náutico, Luciano Leonídio.

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