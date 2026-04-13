Hélio blinda Muriel após falha em derrota do Náutico: 'Tem toda a minha confiança'

Hélio dos Anjos e Muriel, técnico e goleiro do Náutico (Rafael Vieira)

A derrota do Náutico por 1 a 0 diante do Ceará no último sábado (11), pela Série B do Campeonato Brasileiro, ficou marcada por um erro do goleiro Muriel Becker no lance do gol adversário. Apesar das críticas da torcida, o técnico Hélio dos Anjos adotou um discurso de proteção ao atleta e assumiu a responsabilidade pelo resultado.

Logo no início do segundo tempo, o arqueiro alvirrubro não conseguiu segurar a finalização adversária e acabou cedendo rebote para Fernandinho, que aproveitou a oportunidade para balançar as redes e garantir o triunfo da equipe cearense na Arena Castelão.

Em entrevista após o jogo, Hélio dos Anjos revelou que conversou com o arqueiro. Segundo o treinador, Muriel pediu desculpas pela falha, mas foi prontamente tranquilizado. O comandante destacou que erros fazem parte do futebol e reforçou que a responsabilidade deve ser compartilhada por toda a equipe.

“Ele não tem que pedir desculpa. A responsabilidade é minha, sou eu que escalo o time. Não existe responsabilidade individual nesse caso”, afirmou.

O técnico também fez questão de ressaltar a importância do goleiro dentro do elenco, classificando-o como peça fundamental e liderança positiva no grupo. Para Hélio, o erro não altera a condição de Muriel como titular da equipe alvirrubra.

“Não vai ser um erro que vai descaracterizá-lo como titular ou como jogador importante para nós”, destacou.

Além do resultado negativo, o Náutico viu cair uma marca expressiva: a equipe vinha de 15 jogos de invencibilidade como visitante, a maior sequência entre clubes das três principais divisões do futebol brasileiro até então.

Com seis pontos conquistados, o Timbu deixou o grupo dos seis primeiros colocados da Série B. Agora, o Alvirrubro tenta se reabilitar nos Aflitos, onde enfrentará o São Bernardo no próximo sábado (18), às 18h. Para este compromisso, o Náutico terá o desfalque do volante Leonai, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

