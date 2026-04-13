Com ingressos a partir de R$ 30, Náutico inicia cronograma de ingressos para duelo contra São Bernardo

Náutico abre vendas para jogo contra o São Bernardo com ingressos a partir de R$ 30

Torcida do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico divulgou o cronograma de venda de ingressos para o duelo contra o São Bernardo, válido pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no sábado (18), às 18h, no no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

A comercialização para o público geral terá início na quarta-feira (15), a partir das 12h, com ingressos a partir de R$ 30. Antes disso, os sócios tiveram acesso ao check-in antecipado nesta segunda-feira (13), também ao meio-dia, por meio da plataforma oficial do clube.

Os preços variam conforme os setores do estádio. No Caldeirão e no Hexa, os valores são de R$ 60 (meia R$ 30). No setor Vermelho, os ingressos custam R$ 80 (meia R$ 40), enquanto as cadeiras têm preço de R$ 180 (meia R$ 90). O setor visitante também conta com entradas a R$ 80 (meia R$ 40).

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O clube reforça que crianças de até 7 anos e 11 meses têm direito à gratuidade, conforme legislação vigente.

Nos planos de sócios, o Náutico oferece diferentes níveis de benefícios. O 100% Timba garante acesso liberado a todos os setores do estádio. Já outros planos, como Marcados pela Glória, Vermelho e Patrimonial, Hexa, Caldeirão e Todo Mundo é Náutico, apresentam variações de gratuidade e descontos em setores específicos, com valores diferenciados para cadeiras e áreas determinadas.

Valores dos ingressos:

Caldeirão: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Hexa: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Vermelho: R$ 80 e R$ 40 (meia)

Cadeira: R$ 180 e R$ 90 (meia)

Visitante: R$ 80 e R$ 40 (meia)