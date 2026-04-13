Com ingressos a partir de R$ 30, Náutico inicia cronograma de ingressos para duelo contra São Bernardo
Náutico abre vendas para jogo contra o São Bernardo com ingressos a partir de R$ 30
Publicado: 13/04/2026 às 13:11
Torcida do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
O Náutico divulgou o cronograma de venda de ingressos para o duelo contra o São Bernardo, válido pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no sábado (18), às 18h, no no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.
Os preços variam conforme os setores do estádio. No Caldeirão e no Hexa, os valores são de R$ 60 (meia R$ 30). No setor Vermelho, os ingressos custam R$ 80 (meia R$ 40), enquanto as cadeiras têm preço de R$ 180 (meia R$ 90). O setor visitante também conta com entradas a R$ 80 (meia R$ 40).
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O clube reforça que crianças de até 7 anos e 11 meses têm direito à gratuidade, conforme legislação vigente.
Nos planos de sócios, o Náutico oferece diferentes níveis de benefícios. O 100% Timba garante acesso liberado a todos os setores do estádio. Já outros planos, como Marcados pela Glória, Vermelho e Patrimonial, Hexa, Caldeirão e Todo Mundo é Náutico, apresentam variações de gratuidade e descontos em setores específicos, com valores diferenciados para cadeiras e áreas determinadas.
Valores dos ingressos:
Caldeirão: R$ 60 e R$ 30 (meia)
Hexa: R$ 60 e R$ 30 (meia)
Vermelho: R$ 80 e R$ 40 (meia)
Cadeira: R$ 180 e R$ 90 (meia)
Visitante: R$ 80 e R$ 40 (meia)
ALÔ, NAÇÃO ALVIRRUBRA! ????????????— Náutico (@nauticope) April 13, 2026
O check-in para sócios e proprietários de cadeiras já está aberto! Bora confirmar PRESENÇA e APOIAR o Timbu contra o São Bernardo, pelo Campeonato Brasileiro! ????????
???? Sábado (18/04)
? 18h
????? GARANTA O SEU:https://t.co/pTh98v2TRK pic.twitter.com/Q5Qp6zoDdu