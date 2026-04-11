Náutico perde para o Ceará na Série B e interrompe sequência invicta fora de casa

Timbu carimba a trave em três oportunidades, sofre gol no início do segundo tempo e sofre revés por 1 a 0 na Arena Castelão

Dodô, meia do Náutico (Michael Douglas /CNC)

O Náutico foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado (11), na Arena Castelão, pela quarta rodada da Série B. O confronto marcou o reencontro das duas equipes na Segunda Divisão após nove anos.

O único gol do jogo foi anotado no primeiro minuto do segundo tempo por Fernandinho, que aproveitou um rebote do goleiro Muriel para garantir o triunfo do Vozão. O Náutico ainda carimbou a trave em três oportunidades.

O revés em solo cearense interrompe uma sequência alvirrubra de 15 jogos sem perder fora de casa. Até o início da partida, o Náutico detinha a maior invencibilidade como visitante entre as três primeiras divisões do futebol brasileiro.

Agora, o Timbu tenta se reabilitar nos Aflitos, onde enfrentará o São Bernardo no próximo sábado (18), às 18h. Para este compromisso, o Náutico terá o desfalque do volante Leonai, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

O JOGO

Foi um primeiro tempo de muita marcação e cartões na Arena Castelão, com quatro amarelos - três para o lado do Náutico e uma para o Ceará. As equipes esbarraram em passes errados e em defesas bem compactadas.

Aos 12 minutos, o Alvirrubro teve a principal oportunidade da etapa inicial. Derek recebeu cruzamento preciso de Matheus Ribeiro e cabeceou firme, mas a bola carimbou a trave. O Náutico seguiu tentando em chutes de longa distância, como o de Dodô aos 29 minutos, que obrigou o goleiro Richard a realizar uma boa defesa.

Pelo lado do Ceará, Vina desperdiçou uma chance clara em um contra-ataque rápido dos donos da casa. Após receber passe de Matheusinho, o meia invadiu a área e ajeitou o corpo, mas acabou tirando demais do goleiro Muriel na finalização e mandou para fora. Com o desperdício de ambas as partes, o primeiro tempo terminou sem gols em Fortaleza.

SEGUNDO TEMPO

Se a pontaria não foi boa no primeiro tempo, o Vozão tratou de caprichar logo no retorno do intervalo. Com apenas um minuto de bola rolando, o Ceará abriu o placar com Fernandinho. O camisa 11 foi oportunista ao pegar o rebote do goleiro Muriel e não perdoou, mandando a bola para o fundo das redes para fazer a festa da torcida alvinegra.

Em busca do empate, o Náutico esbarrou na trave pela segunda vez no confronto. Aos 9 minutos, Dodô cobrou falta com perfeição e a bola explodiu no travessão. Seria um golaço do camisa 10 alvirrubro, que por poucos centímetros não igualou o marcador na Arena Castelão.

Com a vantagem no placar, o Ceará recuou suas linhas e passou a priorizar a defesa, enquanto o Náutico detinha a posse de bola na tentativa de furar o bloqueio alvinegro. Contudo, enquanto o Timbu tinha dificuldades para levar perigo real, o Vozão investiu nos contra-ataques e quase ampliou o marcador em duas oportunidades claras aos 37 minutos.

A primeira chance veio com Melk, que recebeu em velocidade, invadiu a área e saiu cara a cara com o gol, mas o goleiro Muriel operou uma grande defesa para salvar o Náutico. No rebote, a bola continuou em posse da equipe cearense e sobrou para Giulio; o atacante, porém, acabou tirando demais e finalizou para fora, desperdiçando a chance.

E pela terceira vez no confronto, o poste impediu que o Náutico saísse com o empate da Arena Castelão. Aos 39 minutos, o Timbu alçou bola na área em cobrança de falta; no rebote, Felipe Saraiva limpou dois marcadores do Ceará e, do jeito que deu, soltou a bomba. A bola explodiu no travessão e ainda pingou próxima à linha do gol, mas não entrou. O lance selou o destino da partida, com o placar de 1 a 0 para os cearenses persistindo até o apito final.

FICHA DA PARTIDA

CEARÁ 1

Richard, Alex Silva, Éder, Luizão e Sánchez; Diego (Júlio Cesar), Lucas Lima, Matheus Araújo (Alano) e Vina (Wendel Silva); Fernandinho (Giulio) e Matheusinho (Melk). Técnico: Mozart Santos.

NÁUTICO 0

Muriel, Matheus Ribeiro (Arnaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Leonai Souza (Ramon Carvalho), Wenderson e Dodô (Felipe Saraiva); Juninho (Victor Andrade), Vinícius e Derek (Paulo Sérgio). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 20h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RO) e Jonny Kamenach Rocha (GO)



Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

Gol: Fernandinho (1'/2T)

Cartões amarelos: Fernandinho (Ceará), Matheus Araújo (Ceará), Sánchez (Ceará), Alex Silva (Ceará); Matheus Ribeiro (Náutico), Leonai Souza (Náutico) Mateus Silva (Náutico), Derek (Náutico)