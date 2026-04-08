Jogadores com passagem no clube parabenizam o Náutico pelos 125 anos de história

Além de Vinícius do elenco atual, Kieza, Acosta e Lucas Perri também deixaram um recado no aniversário da última terça-feira (7)

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Completando 125 anos de história na última terça-feira (7), o Náutico recebeu homenagens de jogadores com passagens importantes no clube. Do elenco atual, o capitão Vinícius deixou o seu recado especial parabenizando o Timbu.

“Passando para falar que hoje (7) é um dia especial para todos nós alvirrubros. Estou passando para parabenizar o clube e agradecer por fazer parte dessa história. Espero poder continuar dando muitas alegrias para o torcedor, ajudando muito como eu sempre tento fazer. Um clube centenário e gigante para nós”, externou o atacante do Náutico.

Em relação aos ex-jogadores, a mensagem de aniversário do goleiro Lucas Perri chamou a atenção. Atualmente no Leeds United, da Inglaterra, e com passagem pela Seleção Brasileira, o ex-arqueiro alvirrubro externou a gratidão pelo Náutico em sua trajetória profissional.

“Parabéns Clube Náutico Capibaribe pelos seus 125 anos! É inexplicável a gratidão que tenho por vocês”, escreveu em sua rede social Lucas Perri, campeão pernambucano pelo Náutico em 2022.

Ex-atletas com alta identificação com o Timbu também fizeram questão de deixar o seu recado no aniversário do clube. “Parabéns Clube Náutico Capibaribe pelos seus 125 anos de muita história e conquistas! Obrigado por tudo que vivi com você. Foi uma honra fazer parte dessa história linda. Te amo para sempre”, publicou o goleador Kieza, bicampeão estadual no clube.

“Parabéns Náutico, 125 anos de história de vida. Muito feliz em fazer parte e ter esse carinho imenso da torcida comigo. Hoje eu sou torcedor, sofro com vocês. Parabéns Náutico, Deus abençoe e vamos com tudo rumo à Série A”, falou o ex-atacante uruguaio Acosta, ídolo alvirrubro.



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