Náutico anuncia a rescisão contratual com o jovem atacante Leandro Kauã

O centroavante de 21 anos deixou o Náutico em comum acordo

Leandro Kauã, ex-atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico anunciou nesta quarta-feira (8) a rescisão contratual com o jovem atacante Leandro Kauã. Segundo o clube, a formalização ocorreu em comum acordo entre as partes, com o Timbu mantendo 30% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos.

Prata da casa alvirrubra, Leandro Kauã teve poucas oportunidades como profissional do clube. Ao subir para a equipe principal em 2024, o centroavante acumulou apenas três jogos e um gol marcado pelo Náutico.

Emprestado ao sub-20 do Internacional ainda em 2025, LK retornou aos Aflitos e não foi utilizado quando esteve integrado ao elenco alvirrubro nesta temporada.



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