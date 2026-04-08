Leonai Souza destaca adaptação ao Náutico e projeta busca por objetivos: "Brigar por títulos e acesso"

Disputando pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro, o volante de 30 anos almeja subir de divisão pelo Náutico em 2026

Leonai Souza, volante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Chegando ao Náutico após fazer a maior parte da carreira na América do Sul, o volante Leonai Souza tem a sua primeira experiência em um clube de expressão no cenário nacional. Disputando pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro, o atleta de 30 anos já almeja grandes objetivos.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (8), Leonai Souza falou sobre a sua adaptação ao clube alvirrubro após longo tempo longe do Brasil. O experiente jogador destacou precisar de ritmo de jogo e aproveitou para projetar o Timbu na briga por títulos e pelo acesso à elite nacional.

“Para mim, está sendo uma honra estar aqui no Náutico. Eu venho para ajudar os meus companheiros e ajudar o Náutico a conseguir o objetivo, que é o acesso para a Série A. Também estou precisando de ritmo, estou há alguns meses sem jogar porque vim de uma lesão. Venho me sentindo bem e, pouco a pouco, vou pegando o ritmo de jogo”, destacou Leonai.

“Não só eu, mas todos os jogadores que estão aqui, só estão em busca de um objetivo, que é o acesso à Série A. Colocar o Náutico onde ele merece estar. Eu vim para brigar por títulos e conseguir o acesso. Claro que não é fácil, mas venho para ajudar os meus companheiros, ajudar o professor e conseguir esse acesso”, concluiu.

O volante alvirrubro também comentou sobre a sequência da temporada e o próximo compromisso da equipe na Segundona. No próximo sábado (11), o Timbu visitará o Ceará, em partida válida pela 4ª rodada da Série B.

“O Hélio e o Guilherme têm trabalhos muito intensos, e os jogos também são muito intensos. Isso para mim não é um problema, porém ficar um tempo sem jogar torna os primeiros jogos um pouco difíceis. Com o trabalho que estamos fazendo, eu tenho certeza de que, no próximo jogo, vou chegar mais perto do nível que espero”, externou o volante alvirrubro.

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