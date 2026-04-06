Náutico 125 anos: confira a programação de aniversário nos Aflitos

Programação alvirrubra nesta terça-feira (7) inclui missa e corte de bolo na sede social do estádio

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Nesta terça-feira, 7 de abril de 2026, o Clube Náutico Capibaribe completa 125 anos de história. Para marcar a data, o Conselho Deliberativo do clube organizou uma programação comemorativa na sede social dos Aflitos.

"São décadas de muitas conquistas, força e raça, que trazem orgulho para toda a nação alvirrubra", destacou o Timbu, por meio de comunicado.

As atividades terão início às 9h, com a realização de uma missa em celebração à instituição. Em seguida, às 10h, será realizado o tradicional corte do bolo de aniversário, em evento aberto ao público.

Um momento especial para celebrar a nossa história! ????????????



A Missa de Aniversário acontece às 09h, na Sede do Estádio Esportes da Sorte Aflitos. Após a celebração, teremos o tradicional corte do bolo. ????



Vem com a gente viver esse dia de orgulho e paixão pelo Náutico! pic.twitter.com/qfset24IQp — Náutico (@nauticope) April 6, 2026

Programação – Aniversário de 125 anos do Náutico



Data: Terça-feira, 07 de abril

Local: Sede Social (Aflitos)

9h: Missa solene

10h: Tradicional corte do bolo