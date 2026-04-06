diariodepernambuco.com.br
Náutico
ANIVERSÁRIO

Náutico 125 anos: confira a programação de aniversário nos Aflitos

Programação alvirrubra nesta terça-feira (7) inclui missa e corte de bolo na sede social do estádio

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/04/2026 às 20:16

Seguir no Google News Seguir

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos./Rafael Vieira

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Nesta terça-feira, 7 de abril de 2026, o Clube Náutico Capibaribe completa 125 anos de história. Para marcar a data, o Conselho Deliberativo do clube organizou uma programação comemorativa na sede social dos Aflitos.

"São décadas de muitas conquistas, força e raça, que trazem orgulho para toda a nação alvirrubra", destacou o Timbu, por meio de comunicado. 

Veja também:

As atividades terão início às 9h, com a realização de uma missa em celebração à instituição. Em seguida, às 10h, será realizado o tradicional corte do bolo de aniversário, em evento aberto ao público.

 

 

Programação – Aniversário de 125 anos do Náutico

Data: Terça-feira, 07 de abril

Local: Sede Social (Aflitos)

9h: Missa solene

10h: Tradicional corte do bolo

125 anos , Aflitos , Aniversário , Náutico , Programação
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP