Náutico 125 anos: confira a programação de aniversário nos Aflitos
Programação alvirrubra nesta terça-feira (7) inclui missa e corte de bolo na sede social do estádio
Publicado: 06/04/2026 às 20:16
Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)
Nesta terça-feira, 7 de abril de 2026, o Clube Náutico Capibaribe completa 125 anos de história. Para marcar a data, o Conselho Deliberativo do clube organizou uma programação comemorativa na sede social dos Aflitos.
"São décadas de muitas conquistas, força e raça, que trazem orgulho para toda a nação alvirrubra", destacou o Timbu, por meio de comunicado.
As atividades terão início às 9h, com a realização de uma missa em celebração à instituição. Em seguida, às 10h, será realizado o tradicional corte do bolo de aniversário, em evento aberto ao público.
Um momento especial para celebrar a nossa história! ????????????— Náutico (@nauticope) April 6, 2026
A Missa de Aniversário acontece às 09h, na Sede do Estádio Esportes da Sorte Aflitos. Após a celebração, teremos o tradicional corte do bolo. ????
Vem com a gente viver esse dia de orgulho e paixão pelo Náutico! pic.twitter.com/qfset24IQp
Programação – Aniversário de 125 anos do Náutico
Data: Terça-feira, 07 de abril
Local: Sede Social (Aflitos)
9h: Missa solene
10h: Tradicional corte do bolo