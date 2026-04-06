Entrando nas partidas, Victor Andrade vive começo promissor pelo Náutico

O atacante de 30 anos deu boas respostas nos dois jogos em que foi acionado até aqui no Náutico

Victor Andrade, jogador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Contratado como uma aposta da comissão técnica do Náutico, o atacante Victor Andrade vive começo de trajetória promissora com a camisa do clube. O atleta de 30 anos deu respostas positivas nos dois jogos em que foi acionado até aqui pelo Timbu.

A estreia de Victor Andrade ocorreu frente ao Atlético-GO, fora de casa. O atacante foi acionado aos 10 minutos do segundo tempo na ocasião, melhorando o desempenho ofensivo do time e estando em campo nos dois gols da virada alvirrubra por 2 a 1.

Contra a Ponte Preta no último sábado (4), Victor Andrade veio novamente do banco de reservas, aos 12 minutos do segundo tempo, e ajudou na melhora da produção de ataque do Náutico, culminando na vitória por 1 a 0 com o gol marcado aos 31 minutos. O atacante recém-chegado ainda participou diretamente das duas expulsões da Macaca no duelo.

Os bons jogos rendem ao atacante a possibilidade de ganhar a titularidade pelo lado de campo de ataque. Sendo uma peça de maior criação e ímpeto ofensivo, Victor Andrade é enxergado como um jogador de potencial para ajudar o Náutico na sequência da temporada.

O técnico Guilherme dos Anjos já havia elogiado o atacante após a sua estreia pelo clube. Na ocasião, o comandante alvirrubro destacou a capacidade da comissão de recuperar um atleta de alto nível técnico.

“Nós acreditamos muito no atleta. Já recuperamos muitos jogadores na nossa história. O Victor é um atleta em um ponto muito positivo de idade dentro da carreira, veio para cá sabendo o que quer e tem uma qualidade que todo mundo pôde observar”, externou o treinador.

Antes de chegar aos Aflitos, Victor Andrade vinha colecionando passagens curtas na carreira. Pelo São Bernardo, seu último clube, o atacante disputou apenas 20 jogos somando as duas últimas temporadas. Aliás, o último clube que Victor realizou mais de 20 jogos no ano foi o Vila Nova, em 2022.

Possuindo a avaliação positiva dos treinadores, Victor Andrade busca se firmar no Náutico na atual fase da carreira e contribuir em campo durante a longa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.