Criticado pelo desempenho recente, Juninho recebe respaldo da comissão técnica do Náutico

Juninho, jogador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Um dos alvos de questionamento do torcedor do Náutico neste início de Série B vem sendo a sequência do meia-atacante Juninho na equipe titular. Mesmo sem entregar grandes contribuições ofensivas, o atleta iniciou entre os titulares nos três jogos do Timbu na Segundona, atuando como atacante de lado de campo no esquema de Hélio e Guilherme dos Anjos.

Chegando ao Náutico com altas expectativas após bons números pela Ferroviária na última temporada, Juninho ainda não conseguiu desempenhar em nível satisfatório. Nos nove jogos em que atuou na temporada de 2026, o meia-atacante tem apenas um gol marcado e nenhuma assistência.

Para efeito de comparação, o jogador de 30 anos encerrou a última temporada na Ferrinha com 10 gols marcados e sete assistências em 49 jogos disputados.

Em entrevista coletiva, o treinador Guilherme dos Anjos deu respaldo a Juninho e destacou a sua importância no esquema tático alvirrubro. “O Juninho é um atleta que tem toda a confiança da nossa parte. Foi a contratação que talvez todas as pessoas tinham como maior garantia, e nós continuamos tendo”, iniciou Guilherme dos Anjos.

“O Juninho não está conseguindo performar estatisticamente os principais números, e isso está incomodando, mas as estatísticas de jogo são positivas para a entrada dele. Ele é um dos atletas que mais roda a bola, faz o jogo ‘sujo’. Ataca a linha, tem boa assertividade, boa flutuação e trabalha bem a bola, mas não está tendo aquele ímpeto mais agressivo de atacante”, concluiu.

Para a sequência da temporada, Juninho terá a concorrência do recém-chegado Victor Andrade, que vem respondendo tecnicamente quando é acionado, além de Felipe Saraiva para a função pelo lado do campo.

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