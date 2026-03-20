Hélio dos Anjos expõe bastidores e indica permanência de Paulo Sérgio no Náutico

Treinador confirma proposta do Cuiabá pelo centroavante e demonstra incômodo com a situação

O técnico Hélio dos Anjos e o atacante Paulo Sérgio (Rafael Vieira/CNC)

A situação do atacante Paulo Sérgio com o Náutico foi destrinchada pelo técnico Hélio dos Anjos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), o comandante detalhou os bastidores da proposta do Cuiabá ao jogador e confirmou que, ao menos por ora, o camisa 9 segue integrado ao elenco alvirrubro.

"Hoje, o Paulo está dentro do grupo", comentou o treinador.

Segundo Hélio, o clube mato-grossense formalizou investida recente, enquanto o empresário do atleta buscava, paralelamente, um reajuste salarial junto à diretoria do Timbu.

“O Náutico não pode ter temor em perder qualquer jogador. O Paulo representa muito, mas nós já tivemos aqui outros grandes nomes. Acima de tudo está a instituição”, também afirmou o treinador.

O treinador explicou ainda que o contrato atual de Paulo Sérgio foi renovado automaticamente após o acesso conquistado na última temporada, conforme cláusula previamente estabelecida, sem vínculo direto com metas de desempenho.

“Hoje, qualquer adendo contratual precisa ter produtividade, minutagem, número de jogos. O que nós queremos é que o atleta conquiste isso dentro de campo”, pontuou. Ele também revelou que houve uma promessa informal de aumento, feita ainda na gestão anterior, mas sem registro oficial.

Hélio não escondeu o incômodo com o momento das investidas por valorização salarial, ressaltando que os pedidos aconteceram em momentos decisivos da equipe na temporada. No domingo (22), o Timbu faz sua estreia na Série B.

“Os pedidos de aumento foram sempre feitos em momentos cruciais. E esse agora também é. Mas o Náutico precisa preservar seus direitos”, disse. Apesar disso, garantiu que não responsabiliza diretamente o jogador: “Não estou culpando o Paulo nem o empresário. Estou relatando o que aconteceu”.

Por fim, o treinador indicou um desfecho momentâneo para o caso. De acordo com ele, após novas conversas, o agente informou que o atacante não aceitará a proposta do Cuiabá.



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