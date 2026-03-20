Náutico anuncia a contratação do atacante Derek, ex-Atlético-GO
O atleta de 28 anos chega para reforçar o sistema ofensivo alvirrubro na Série B do Brasileiro
Publicado: 20/03/2026 às 17:52
Derek, novo jogador do Náutico (Divulgação / Náutico)
Ainda buscando as últimas peças para fechar o elenco da Série B, o Náutico anunciou, nesta sexta-feira (20), a contratação do atacante Derek. O atleta de 28 anos chega aos Aflitos após passagem pelo Atlético-GO.
O novo reforço alvirrubro pode atuar como centroavante ou como opção para o lado de campo no ataque. Nesta temporada, Derek disputou 10 partidas e marcou um gol vestindo a camisa do clube goiano.
Ainda na carreira, o jogador conta com passagens pelo Guarani, pela Chapecoense e pelo Madureira, além do futebol japonês e ucraniano.
Derek é o sexto reforço do Náutico para a disputa da Segundona. Antes, o clube já havia anunciado o goleiro Arthur, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique e os meias Vitinho e Felipe Cardoso.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.