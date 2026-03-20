diariodepernambuco.com.br
Náutico
REFORÇO

Náutico anuncia a contratação do atacante Derek, ex-Atlético-GO

O atleta de 28 anos chega para reforçar o sistema ofensivo alvirrubro na Série B do Brasileiro

Caio Antunes

Publicado: 20/03/2026 às 17:52

Seguir no Google News Seguir

Derek, novo jogador do Náutico/Divulgação / Náutico

Derek, novo jogador do Náutico (Divulgação / Náutico)

Ainda buscando as últimas peças para fechar o elenco da Série B, o Náutico anunciou, nesta sexta-feira (20), a contratação do atacante Derek. O atleta de 28 anos chega aos Aflitos após passagem pelo Atlético-GO.

O novo reforço alvirrubro pode atuar como centroavante ou como opção para o lado de campo no ataque. Nesta temporada, Derek disputou 10 partidas e marcou um gol vestindo a camisa do clube goiano.

Ainda na carreira, o jogador conta com passagens pelo Guarani, pela Chapecoense e pelo Madureira, além do futebol japonês e ucraniano.

Derek é o sexto reforço do Náutico para a disputa da Segundona. Antes, o clube já havia anunciado o goleiro Arthur, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique e os meias Vitinho e Felipe Cardoso.


Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

contratacao , Derek , Náutico
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP